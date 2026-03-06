EP trešdien nolēma apturēt ES tirdzniecības līgumu ar Amerikas Savienotajām Valstīm pēc tam, kad Vašingtona draudējusi apturēt tirdzniecību ar Spāniju un doti signāli, ka ASV paaugstinās savu globālo tarifu no 10 līdz 15%.
Tā sauktais Tērnberijas nolīgums, kas bija panākts pērn jūlijā, ierobežo tarifus ES eksportam uz ASV līdz 15% apmaiņā pret Briseles muitas samazināšanu virknei ASV rūpniecības un lauksaimniecības preču.
Pirmā pauze Parlamenta tirdzniecības komitejas darbā iestājās pagājušajā mēnesī, kad ASV Augstākā tiesa atcēla prezidenta Donalda Trampa vērienīgos "savstarpējos" tarifus. Pēc šā lēmuma Tramps noteica pagaidu 10% vispārēju nodevu, pamatojoties uz citu juridisko pamatu.
Parlamenta pauze notiek arī laikā, kad pieaug spriedze starp Vašingtonu un Madridi. Otrdien Tramps draudēja "pārtraukt visu tirdzniecību" ar Spāniju pēc tam, kad premjerministrs Pedro Sančess atteicās atļaut ASV tankkuģu lidmašīnām izmantot Spānijas bāzes, lai atbalstītu triecienus Irānai.
Eiropas Komisija, kas pārrauga ES tirdzniecības politiku, trešdien pauda "pilnīgu solidaritāti" ar Madridi, vienlaikus aicinot Vašingtonu "pilnībā ievērot" tirdzniecības līgumu. Jērgens Vorborns, Zviedrijas ETP likumdevējs, kas ir tuvs Komisijas prezidentei Ursulai fon der Leienai, sacīja, ka Trampa piezīmes par Spāniju izteiktas trešdienas tikšanās laikā, taču apgalvoja, ka viņiem nevajadzētu atlikt līguma noslēgšanu.
Vispārēju 10% tarifu, ko Tramps drīkst noteikt, 150 dienas pirms tam nepieciešams Kongresa apstiprinājums, piemēro papildus tā sauktajiem vislielākās labvēlības režīma nodokļiem, kas ES eksportētājiem ir vidēji 4,8%. Tas nozīmē, ka lielākajai daļai, bet ne visām ES precēm, ko pārvadā pāri Atlantijas okeānam, tagad tiek piemērotas zemākas nodevas nekā pirms Augstākās tiesas lēmuma.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
