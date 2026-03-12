Valdība otrdien vienojās veidot divas dienesta pārbaudes komisijas, lai izvērtētu AS "RB Rail" iepirkumu par sliežu ceļu pārmiju un sliežu izplešanās šuvju piegādi, kā arī nepabeigto tilta balstu Daugavā un iesākto dzelzceļa estakādi Mārupē.
Dienesta pārbaudes komisijās iekļautas dažādu valsts pārvaldes struktūru amatpersonas. Komisijas sekretariāta funkcijas veiks Iepirkumu uzraudzības birojs. Komisijas priekšsēdētājs nepieciešamības gadījumā varēs pieaicināt ekspertus un citu institūciju pārstāvjus.
Vienai no komisijām būs jāizvērtē "Rail Baltica" nepabeigto tilta balstu Daugavā un iesākto dzelzceļa estakādes Mārupē darbu atbilstība Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem, tai skaitā attiecīgā risinājuma pamatotība un lietderība, to izbūves ietekme uz valsts tautsaimniecību un valsts budžetu iepriekšējos un turpmākajos gados, tostarp atbilstība Eiropas Savienības finansējuma izlietojuma mērķim un nosacījumiem, kā arī iesaistīto amatpersonu iespējamā atbildība.
Atbildot uz žurnālistu jautājumu, vai ar dienesta pārbaudēm būs iespējams gūt nepieciešamo pārliecību par situāciju projektā, ekonomikas ministrs Viktors Valainis pauda uzskatu, ka lielā mērā tas ir iespējams. Viņš izteicās, ka iepriekšējās aktivitātes, kas saistītas ar "Rail Baltica" izvērtēšanu, bieži bijušas politiska rakstura vai arī veiktas vienas ministrijas līmenī. Šoreiz pārbaudes paredzēts veikt ar vairāku ministriju iesaisti, kas, pēc ministra domām, nodrošinās neatkarīgāku un visaptverošāku analīzi. Ministrs arī paudis, ka galvenais uzdevums esot identificēt konkrētos posmus, kuros sistēma nav darbojusies pietiekami efektīvi.