Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns aicināja Eiropas Savienību (ES) apturēt sankcijas Krievijas enerģētikas sektoram un sasauca valdības ārkārtas sēdi, lai apspriestu degvielas cenu pieaugumu piecas nedēļas pirms parlamenta vēlēšanām.
Straujais naftas cenu pieaugums Irānas kara dēļ ir izraisījis dīzeļdegvielas un benzīna cenu pieaugumu arī Ungārijā, kas saasina problēmas, kas 16 gadus pie varas esošajam Orbānam jārisina pirms parlamenta vēlēšanām, kurās viņš centīsies saglabāt varu, vēsta aģentūra "Reuters".
"Ukrainas naftas blokāde un karš Tuvajos Austrumos izraisa cenu pieaugumu. Eiropai jāpaskatās patiesībai acīs: mums ir jāpārskata un jāatceļ visas sankcijas pret Krievijas enerģētikas sektoru," Orbāns rakstīja platformā "X".
Pirmdien naftas cenas pieauga virs 119 ASV dolāriem par barelu, sasniedzot 2022. gada vidus līmeni.
Ungārija saskaras ar papildu spiedienu, jo Krievijas naftas piegādes pa cauruļvadu "Družba" ir pārtrauktas kopš janvāra beigām, kad cauruļvads tika bojāts Krievijas uzbrukuma rezultātā. "Družba" darbības pārrāvums radījis politisko spriedzi Kijivas attiecībās gan ar Ungāriju, gan Slovākiju.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
