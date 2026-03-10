Rīgā jauno prasību dēļ, kas paredz no šā gada 1. aprīļa koplietošanas transportlīdzekļiem veikt ID un tiesību pārbaudi, kā arī reakcijas testu pirms katra brauciena, šogad nebūs pieejami SIA "Nextbike LV" koplietošanas velosipēdi, informēja uzņēmuma īpašnieks Mārcis Blumbergs.
Viņš skaidro, ka jaunās prasības Ceļu satiksmes likumā stāsies spēkā no 1. aprīļa, un tās attiecas ne tikai uz elektroskūteriem un mopēdiem, bet arī uz klasiskajiem mehāniskajiem velosipēdiem.
Blumbergs uzsver, ka "Nextbike LV" ieviešanas izmaksas šādu prasību dēļ ir nesamērīgi lielas un pakalpojuma pieejamība būtiski samazinās, tādēļ šogad koplietošanas velosipēdi Rīgā vairs nebūs pieejami.
Viņš papildina, ka velosatiksmes, īpaši velosipēdu koplietošanas, nozīme transporta sistēmas uzlabošanā ir izcelta vairākos Rīgas plānošanas dokumentos, tomēr Rīgas dome 2024. gadā pieņēma saistošos noteikumus, kas paredz, ka visiem koplietošanas transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar mehānisku ātruma ierobežošanas iekārtu. Tāpat tika izveidotas zonas pilsētas centrā, kur aizliegts novietot šos transportlīdzekļus. Šādi noteikumi padarīja klasiskus koplietošanas velosipēdus par nelegāliem braucamrīkiem Rīgā un aizliedza tos novietot velonovietnēs pilsētas centrā.
Blumbergs min, ka mikromobilitāte tiek uzskatīta par "pēdējās jūdzes" risinājumu, vienlaikus piebilstot, ka jauno prasību īstenošana aizņem nesamērīgi daudz laika, jo laikā, kamēr lietotājam jāveic ID un reakcijas pārbaude, viņš ar kājām var veikt šo "pēdējo jūdzi".
"Šādus ierobežojumus, visticamāk, ieviesa, lai kontrolētu elektriskos skūterus un pašgājējvelosipēdus. Lai arī nozares pārstāvji vairākkārt norādīja uz nesamērīgumu, jaunie noteikumi tomēr iekļauj arī klasiskos mehāniskos velosipēdus," uzsver Blumbergs.
"Nextbike LV" ir Latvijas Mobilitātes asociācijas biedrs un Latvijas Riteņbraucēju apvienības biedrs. Kopā ar nozares speciālistiem kompānija plāno meklēt iespējas veikt izmaiņas normatīvos un rast risinājumus ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanai Latvijā.
Reģistrētie lietotāji turpmāk varēs izmantot "Nextbike" kontu vairāk nekā 300 pilsētās visā pasaulē, kur pieejami "Nextbike" velosipēdi.
"Nextbike LV" ir vietējā kapitāla uzņēmums, kas pārstāv starptautiskā uzņēmuma "Nextbike" licenci Latvijā un Baltijas valstīs. "Nextbike" velosipēdi Rīgā darbojās kopš 2011. gada.
LETA jau ziņoja, ka Saeima pērn novembrī pieņēma Satiksmes ministrijas sagatavotos grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas paredz no šā gada ieviest alkohola vai citu apreibinošu vielu reakcijas testu pirms koplietošanas transportlīdzekļu izmantošanas.
Grozījumi paredz, ka koplietošanas pakalpojumu sniedzējam pirms pakalpojuma sniegšanas elektroniskajā lietotnē vai mājaslapā jāīsteno pakalpojuma saņēmēja vecuma pārbaude un jāpārliecinās par attiecīgā transportlīdzekļa vadīšanas tiesību esamību, kā arī jāīsteno pakalpojuma saņēmēja reaģēšanas spēju pārbaude alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmes kontrolei.
Ja koplietošanas pakalpojumu sniedzēji lietotnēs vai mājaslapās neīstenos vecuma un vadīšanas tiesību pārbaudi, tiks piemērots naudas sods no 70 līdz 350 eiro, kā arī reaģēšanas testu neesamības gadījumā komersantam varēs piemērot sodu no 70 līdz 350 eiro.
Prasība par reakcijas testu ieviešanu koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem stāsies spēkā 2026. gada 1. aprīlī.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Nextbike LV" apgrozījums 2024. gadā bija 66 745 eiro, kas ir par 18,1% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās par 28,1% - līdz 6037 eiro.
Uzņēmums reģistrēts 2019. gadā, un tā pamatkapitāls ir 10 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. "Nextbike LV" pieder Blumbergam.
