Šveicē autobusa ugunsgrēkā gājuši bojā vismaz seši cilvēki. Izmeklētāji pieļauj, ka liesmas varētu būt izraisījusi apzināta kāda pasažiera rīcība.
Traģēdija notika otrdienas vakarā Kerzersas pilsētā Fribūras kantonā, aptuveni 20 kilometru attālumā no Bernes. Autobuss, kas nodrošina pasažieru pārvadājumus un pasta piegādi, pēkšņi aizdegās un dažu brīžu laikā liesmas to pārņēma pilnībā.
Fribūras kantona policijas pārstāvis Frederiks Papo norādīja, ka sākotnējā informācija liecina par iespējamu apzinātu rīcību. "Šobrīd mūsu rīcībā ir elementi, kas liecina par kādas personas, kura atradās autobusā, apzinātu rīcību," viņš sacīja.
Izmeklētāji pārbauda liecības, ka kāds pasažieris varētu būt aplējis sevi ar degvielu un aizdedzinājies, izraisot ugunsgrēku. Tomēr policija uzsver, ka pagaidām nav nekādu pazīmju, kas liecinātu par terorisma motīvu. "Pašlaik nekas neliecina, ka mēs saskartos ar teroraktu," sacīja vietējās policijas pārstāve Krista Bīlmane.
Vairāki cilvēki ugunsgrēkā arī ievainoti. Daļa no viņiem nogādāti slimnīcā. Divu cietušo stāvoklis tiek raksturots kā smags.
Kad notikuma vietā ieradās glābēji, autobuss jau bija pilnībā liesmās. Sociālajos medijos publicētos video redzams, kā no transportlīdzekļa logiem izlaužas uguns un biezs melnu dūmu mākonis.
Upuru identitātes noteikšana var aizņemt vairākas dienas, un pagaidām nav zināms, vai persona, kura, iespējams, izraisījusi ugunsgrēku, ir starp bojāgājušajiem. Par notikušo sākta kriminālizmeklēšana.
Šveices prezidents Gijs Parmelēns izteicis līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm, norādot, ka notikušais viņu "šokējis un dziļi apbēdinājis".
