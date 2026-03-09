Grupa "Labvēlīgais tips" pavasara saules pielietajai pasaulei piedāvā jaunu, vasarīgi regejiskas ievirzes singlu kopā ar vokālo grupu "Framest. Jaunās dziesmas nosaukums ir "Mākoņi pūkaiņi" un tai tapis arī videoklips.
Sadarbība ar augsti profesionālo dziedoņu apvienību "Framest" nav nejauša — neskatoties uz mīlīgi apskaujošo nosaukumu, "Mākoņi pūkaiņi" ir saturiski līdz šim nopietnākais un lēnākais skaņdarbs grupas "Labvēlīgais tips" radošajā slīdējienā. Arī ceļš līdz rezultātam bija ilgākais, jo jaunā dziesma tapa apmēram gadu!
Pēc ilgiem vokālo sadarbības partneru meklējumiem "Labvēlīgais tips" saprata, ka jāuzrunā tieši "Framest" — patiesi profesionāļi savā žanrā un skanējumā. Rezultāts izdevās pārsteidzoši labi abām iesaistītajām pusēm, kas priecē kā mūziķus, tā pirmos dziesmu jau dzirdējušos klausītājus.
"Mēs esam kā mākoņi," situāciju lūko skaidrot grupas "Labvēlīgais tips" frontmens Andris Freidenfelds jeb Fredis. "Piedzimstam, ātri dzīvojam, pazūdam, transformējamies un piedzimstam no jauna. Mēs izgudrojam savus varoņus, pielūdzam savus karaļus un paši vēlamies par tiem kļūt. Mūsdienu informatīvi emocionālajā telpā ir radusies blīva, grūti caurredzama migla.
Mēs klīstam tajā un uzdodam divus svarīgākos jautājumus.
Pasīvi samierniecisko "bet ko tad es?" un agresīvi pieprasošo "bet kā tad es?". Dažreiz parādās trešais jautājums: "Kas ir šis noslēpumainais DNS?""
Par jaunās dziesmas melodiju parūpējās grupas ģitārists un vairāku megagrāvēju autors Artūrs Kutepovs, vārdus sarakstīja Andris Freidenfelds, bet visu jaunradi failos iemūžināja Lotars Lodziņš un Jānis Kalve no "Labo ierakstu studijas".
Dziesmas videoversijas tapšanas virsvadību uzņēmās Elvis Lācis, kurš sadarbojies ar vairākiem Latvijā labi zināmiem mūziķiem, tajā skaitā ar "Very Cool People", "Citiem zēniem", repa duetu "Olas", allaž reibinošo grupu "Singapūras satīns", Miku Galvanovski un vēl citiem.
Grupā "Labvēlīgais tips" harmoniski samiernieciski turpina darboties Andris Freidenfelds (balss), Normunds Jakušonoks (balss, taustiņi), Ģirts Lūsis (balss, ģitāra), Kaspars Tīmanis (balss, trombons), Oskars Ozoliņš (trompete, balss), Artūrs Kutepovs (ģitāra), Pēteris Liepiņš (ģitāra), Haralds Stenclavs (taustiņi) un Ainis Zavackis (sitaminstrumenti).
Jaunais singls "Mākoņi pūkaiņi" jau dzirdams lielākajos straumēšanas servisos un labākajās pasaules radiostacijās.
