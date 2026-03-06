Televīzijas personība Magone Liedeskalna kopā ar draudzeni šovā "Slavenības. Bez filtra" nonākušas Ēģiptē ar mērķi izpētīt vietējos tirgus. Lai gan dāmas bija noskaņojušās uz pozitīva viļņa, pirmais šķērslis parādījās jau pie viesnīcas sliekšņa – nokļūšana pilsētas centrā izvērtās par īstenu loģistikas mīklu.
Izrādās, ka ierastās ērtības kūrortā nedarbojas. Ilva neizpratnē secina: "Viņiem nav nekādas aplikācijas, kā taksi izsaukt, nav nekādi "Bolt", nekas nestrādā te?". Arī Magone atzīst, ka atrašanās izolētā vietā liek kļūt radošām, jo, "lai kaut kur tiktu tuksneša vidū, ir jādomā, ar ko braukt". Viņa ir apņēmības pilna un uzsver prioritāti: "Mums ir jāatrod mašīna, taksis, kas mūs aizvedīs uz to Hurgadas centru, uz tirgu."
Viesnīcas personāls dāmas apbēdināja – pilsētas transportam viesnīcas teritorijā iebraukt aizliegts. Lai tiktu pie transporta, vispirms jāmēro ceļš ar iekšējo autobusu līdz kompleksa robežai. Nonākot pie vārtiem, Ilva analizē situāciju: "Paskatieties, kā teritorijā nedrīkst iebraukt taksometrs no pilsētas, tikai drīkst izbraukt. Mēs drīkstam atbraukt ar taksi līdz šejienei atpakaļ, bet mēs nedrīkstam izsaukt uz šejieni taksi". Viņu māca šaubas par tālāko, jo apkārtne šķita pamesta un bez jebkādām pieturvietām.
Kamēr Ilva ironizē par iešanu kājām, Magone kā alternatīvu piedāvā nostāties ceļa malā. Viņa nebaidās no vietējiem autovadītājiem, jautājot: "Kas, mēs divas nevaram tikt galā ar vienu?". Ja situācija kļūtu saspringta, viņai jau gatava atbilde – teikt, ka "abas sargā savu nevainību".
Magone bauda saulaino klimatu un vīriešu uzmanību, ko pati nodēvē par "enerģijas pieplūdumu vīrišķo. Zini, tādu riktīgu, nevis mūsu tādu auksto – saule, karsti...". Viņa cer uz pievilcīgākiem vietējiem nekā viesnīcā redzētie, savukārt Ilva izvirza skaidrus iepirkšanās kritērijus: "Iepirksimies tikai pie muskuļotiem vīriešiem". Magonei ir svarīgi, lai tirgotāji "izprastu sievietes iekšējo būtību un finanses", piebilstot, ka dāsnums ir obligāts: "Var iedot arī atlaides, var pažēlot, var uzdāvināt dāvanas. Tikai šādus!".
Sarunas noslēgumā abas vienojas, ka "skopuļi viņām nav vajadzīgi". Uz Ilvas joku, ka abas esot kā "jaunavas", Magone caur smiekliem atgādina par realitāti: "Jā, ar četriem bērniem!"
VIDEO:
