Realitātes šovā "Ģimene burkā" Bindru saimei ieplānots brauciens pie Valteru ģimenes. Lai gan Agritas transportlīdzeklis nupat saņemts no meistariem un par tā labošanu samaksāta iespaidīga summa – 1300 eiro –, cerētais brauciens aprāvās vēl neizbraucot no pagalma. Izrādās, dārgais remonts nav garantējis spēkrata iedarbināšanu.
Gatavošanās process mājās bija enerģisks un steidzīgs. Estere jau iepriekš norādīja uz ģimenes lēno tempu pirms gariem ceļiem, tādēļ šajā rītā valdīja pavisam cita motivācija: "Visi jau tik ļoti gaidīja, kad mēs brauksim, ka, no rīta pamostoties, visiem bija vienkārši doma – ātrāk izciešam šo, tiekam no mājas laukā, visu izdarām un braucam!"
Tomēr pie automašīnas stūres entuziasmu nomainīja vilšanās – mēģinājums iedarbināt motoru cieta fiasko. Kamēr dēls Marks vēl saglabāja optimismu, norādot uz neseno remontu, Agritā sāka vārīties dusmās: "Nē, es nesaprotu! Tikko taču no servisa un ne maza nauda samaksāta!"
Marlēna pauda skepsi par auto spēju funkcionēt lielā salā, bet bērni sāka apšaubīt servisa darba kvalitāti. Agrita, neslēpjot savu sašutumu un lietojot skarbākus vārdus, nespēja noticēt neveiksmei. Viņas emocijas spilgti izpaudās aizkadra komentārā: "Nu, bāc, nopietni? 1300 eiro tikko samaksāju, kas nav maza nauda, un atkal viņa nelec? Kas tagad?"
Kamēr mazākie ģimenes locekļi izvirzīja visai radošas teorijas par ķibeles cēloņiem – sākot no nepiesprādzētām jostām un beidzot ar pārāk lielu pasažieru svaru –, Agritas pacietības mērs bija pilns: "Beidziet muļķības runāt! Jūs tūlīt izkāpsiet no mašīnas ārā! Jūs saprotiet, ka uzvelkat mani?"
Pēdējā cerībā Agrita emocionāli lūdzās savam auto, izmisīgi cerot uz brīnumu: "Nu, aiziet, mīlulīt, tev ir jāpielec!"
