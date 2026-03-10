Pagājušajā nedēļā Valsts policija aizturēja 2006. gadā dzimušu jaunieti, kurš tiek turēts aizdomās par divām laupīšanām Rīgā. Jaunietis, uzdodoties par pircēju saziņas lietotnē "Telegram", sarunājis tikšanos ar mantu pārdevējiem un, piedraudot ar ierocim līdzīgu priekšmetu vai nazi, nolaupījis viņu mantas. Jaunākais cietušais ir 14 gadus vecs zēns, ziņo Valsts policija.
28. februārī Valsts policija saņēma ziņas par Rīgā, Purvciema mikrorajonā, notikušu laupīšanu. Noskaidrots, ka nepilngadīgs jaunietis saziņas lietotnē "Telegram" bija ievietojis sludinājumu, ka pārdod savu personīgo apģērbu. Tikšanās laikā potenciālais pircējs sākumā apskatīja mantas, pēc kā izvilka šaujamierocim līdzīgu priekšmetu, nolaupīja mantas un pameta notikuma vietu.
Par notikušo cietušais sākumā paziņoja savam tēvam, kurš dzīvo netālu. Izsekojot laupītāju, cietušā tēvs viņu sastapa kādā pārtikas veikalā Purvciemā. Tur starp cietušā puiša tēvu un laupītāju izcēlās fiziska sadursme, kuras laikā ļaundarim izkrita ierocis, un viņš ar nolaupītajām mantām no notikuma vietas aizbēga.
Nākamajā dienā tika saņemts izsaukums par līdzīgu laupīšanu, kas tika izdarīta Rīgas centrā. Kāds 14 gadus vecs puisis bija ievietojis sludinājumu "Telegram", ka tirgo spēļu konsoli "PlayStation". Tikšanās laikā potenciālais pircējs piedraudēja ar nazi, pēc kā spēļu konsoli nolaupīja.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes likumsargi sadarbībā ar kolēģiem no Rīgas Austrumu pārvaldes, veicot operatīvos pasākumus, noskaidroja, ka abus noziegumus izdarījusi viena persona — 2006. gadā dzimis jaunietis. 4. martā likumsargi aizdomās turēto jaunieti aizturēja. Viņš jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā.
Policisti atguva nolaupīto spēļu konsoli, kas bija ieķīlāta lombardā, un pēc procesuālo darbību veikšanas to atdos īpašniekam.
Saistībā ar notikušo uzsākti divi kriminālprocesi saskaņā ar Krimināllikuma 176. panta pirmo daļu — par laupīšanu. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija aicina aplūkot aizdomās turētā jaunieša fotogrāfiju un atsaukties arī citas personas, kuras, iespējams, cietušas no šīs personas nelikumīgajām darbībām! Sazināties ar policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 67086418 vai 112.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu