Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs valsts vizītē otrdien un trešdien uzņem Čehijas prezidentu Petru Pavelu un viņa dzīvesbiedri Evu Pavlovu.
Abu valstu prezidenti sarunās apsprieduši Latvijas un Čehijas divpusējās attiecības, sadarbību aizsardzības jomā, reģionālo drošību, transatlantiskās attiecības, Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu. Pavels tikās arī ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu un Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu. Tāpat Rinkēvičs un Pavels atklāja Latvijas–Čehijas biznesa forumu un apmeklēja Latvijas Okupācijas muzeju. 11. martā amatpersonas apmeklēs Ādažu militāro bāzi. Čehijas prezidents ar dzīvesbiedri arī apmeklēs Bauskas pili.
Otrdien kopīgajā preses konferencē ar Latvijas prezidentu E. Rinkēviču Čehijas prezidents Petrs Pavels uzsvēra, ka no Eiropas Savienības (ES) un Ukrainas viedokļa ir svarīgi panākt, ka Krievijas okupētās Ukrainas teritorijas netiek atzītas par Krievijas daļu. Viņš teica, ka Eiropai ir stratēģiski svarīgi panākt taisnīgu rezultātu, jo, ja agresors tiek atalgots un gūst virsroku, tas iedvesmos līdzīgi uzvesties arī citos gadījumos. Viņš norādīja, ka Eiropa vēlētos redzēt, ka konflikts tiek apturēts pašreizējā situācijā un sākas sarunas par iespējamu kompromisu. Vienlaikus Čehijas prezidents atzīmēja, ka Eiropa nevar mēģināt piespiest Ukrainu atkarot okupētās teritorijas, ja tai netiek piedāvāts nepieciešamais atbalsts. Pavels uzsvēra, ka okupētās teritorijas ir jāatzīst par okupētām, vismaz pagaidām, bet ES var sākt Ukrainas atjaunošanu, sākt tās uzņemšanu ES un potenciāli arī NATO pēc iespējas ātrāk, jo tā ir vislabākā drošības garantija gan Ukrainai, gan pārējai ES, secināja Čehijas prezidents. Viņš arī atgādināja, ka karš Ukrainā notiek ilgāk par Otro pasaules karu Austrumu frontē un starptautiskā sabiedrība gaida konflikta atrisinājumu, taču neviens nerunā par cēloņiem un visi meklē iespējas konfliktu atrisināt ar dažādiem iznākumiem, kamēr to aizēno citas problēmas, tostarp situācija Tuvajos Austrumos.
Runājot par notikumiem Tuvajos Austrumos, Čehijas prezidents preses konferencē minēja, ka Eiropa vēl nav sapratusi, kādi ir militārās operācijas Tuvajos Austrumos mērķi. Izskan dažādi iespējamie operācijas mērķi – apturēt kodolbruņošanos un ballistisko raķešu izstrādes programmu Irānā, analītiķi piemin režīma maiņu, taču apstiprinājuma šādiem mērķiem nav. Pavels norādīja, ka izskanējuši atsevišķi ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumi par to, ka operācija neieilgs un tās mērķi jau esot sasniegti. Viņaprāt, Eiropai jāturpina izdarīt spiedienu uz Irānu, lai tā atklāj informāciju par savas kodolprogrammas norisi atbilstoši līgumam un ļauj veikt kontroles. Tāpat Čehijas prezidenta ieskatā jāstrādā ar reģiona valstīm, lai pēc militārā konflikta aktīvās fāzes varētu stabilizēt situāciju.
Pavels piebilda, ka konflikta turpināšana nav ne ASV, ne Izraēlas interesēs, to nevēlas arī reģiona valstis, Ķīna un Āzijas valstis, jo nestabilitāte ietekmē naftas un gāzes tirgus. Viņš minēja, ka Eiropai situācijas stabilizēšana ir svarīga ne tāpēc, ka pieaug gāzes un naftas cenas, bet tādēļ, ka nestabilitāte var novest pie jauna migrantu pieplūduma Eiropā, tāpēc jāaicina visas puses pēc iespējas ātrāk sākt sarunas.
