Baltkrievijas varas iestādes turpina sistemātiski pārkāpt cilvēktiesības, ziņojumā akcentē ANO Neatkarīgo ekspertu grupa, kas ceturtdien Ženēvā iepazīstinās ar situāciju Baltkrievijā.
Kā informēja Ārlietu ministrijā, ziņojumā norādīts, ka Baltkrievijā notiek patvaļīga opozicionāru apcietināšana, turēšana necilvēcīgos apstākļos, spīdzināšana un necilvēcīga izturēšanās.
Fiksēts, ka 2025. gadā vismaz 1254 cilvēki notiesāti politiski motivētu iemeslu dēļ, pārkāpjot tiesības uz taisnīgu tiesu.
Tāpat Baltkrievijā apspiež pilsoniskās sabiedrības organizācijas. 2025. gada desmit mēnešos atceltas 32 organizāciju reģistrācijas.
Eksperti uzsver, ka ar politiku, kas pasargā cilvēktiesību pārkāpumu izdarītājus no atbildības, Baltkrievija turpina nostiprināt nesodāmības sistēmu, kas nāk par labu prezidenta administrācijas iekšējam lokam un tai lojāliem cilvēkiem.
Ziņojumā pieminētas arī jaunas tendences, piemēram, Baltkrievijas pilsoņus pēc atbrīvošanas no apcietinājuma piespiedu kārtā izraida uz trešo valsti, patvaļīgi konfiscē to personu apliecinošos dokumentus.
Tāpat piemērota piespiedu apžēlošana, kas darbojas kā spiediens uz politiski motivēto apsūdzību pamata aizturētajiem, lai tie lūgtu apžēlošanu, bet apžēlošanas lūguma neparakstīšanas gadījumā pret viņiem vērsta smaga psiholoģiska vardarbība.
Eksperti klāsta, ka valsti pametušajiem baltkrieviem Baltkrievijas varas iestādes publiski draud, konfiscē mantu un iesaldē finanšu līdzekļus, iekļauj "ekstrēmistu" un "teroristu" sarakstos, sāk pret viņiem kriminālprocesus, rīko tiesas procesus bez viņu klātbūtnes, kā arī drošības spēki vajā un iebiedē Baltkrievijā esošos radiniekus.
ANO Cilvēktiesību padome Neatkarīgo ekspertu grupai devusi mandātu izmeklēt un dokumentēt kopš 2020. gada 1. maija īstenotos cilvēktiesību pārkāpumus Baltkrievijā, kā arī sniegt priekšlikumus atbildības nodrošināšanai par īstenotajiem pārkāpumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu