Konflikts Tuvajos Austrumos tieši ietekmē degvielas cenas Latvijā, tāpēc ekonomikas ministrs Viktors Valainis tikās ar degvielas mazumtirgotājiem, lai noskaidrotu situāciju un pārliecinātos, vai cenu kāpums nav spekulatīvs, vēsta 360TV Ziņas.
Ministrs atzina, ka sarunās neguva pārliecību par tirgus dalībnieku paskaidrojumiem, jo viedokļi par cenu pieaugumu kardināli atšķīrās. “Es šodien neguvu pārliecību par to, jo mums tie viedokļi kardināli atšķiras par to, kas notiek. Es varu pateikt to, ka visas attiecīgās institūcijas šo jautājumu tur savā dienas kārtībā,” sacīja Valainis.
Konkurences padomes priekšsēdētāja Ieva Šmite norādīja, ka degvielas tirgus pievērš uzmanību arī iestādei, taču šobrīd publiski komentēt plānus vēl nav iespējams: “Šī joma, tāpat kā vienmēr, ir bijusi aktuāla, jo tā ir nozīmīga tautsaimniecībai, bet šobrīd atturēšos publiski komentēt par iestādes plāniem.”
Ministrs piebilda, ka tiek apsvērta virspeļņas nodokļa ieviešana terminētā veidā, lai pārliecinātos, ka tirgotāji neizmanto situāciju papildu peļņas gūšanai.
Savukārt degvielas pārstāvji uzsver, ka cenu pieaugums atbilst tirgus situācijai. Gatis Titovs no “Circle K Latvia” skaidroja: “Dīzeļdegvielas pieaugums biržās ir bijis no 700 dolāriem februāra sākumā līdz pašreiz 1200 dolāriem. Ja mēs šo pieaugumu konvertējam uz litriem, tas sastāda 46 centu pieaugumu cenā patērētājiem. Savukārt mazumtirgotāju cenās pieaugums ir bijis 36 centi. Noteikti ne par kādu virspeļņu mēs šobrīd nevaram runāt.”
Ministrs arī nomierināja sabiedrību par pieejamību: “Latvijā ar degvielas pieejamību ir viss absolūti droši. Mēs esam droši jebkādam pavērsienam, jautājums ir par cenu.”
Pagājušajā nedēļā dīzeļdegvielas vidējā cena Latvijā palielinājās par 15,8%, bet benzīna – par 5,4%.
