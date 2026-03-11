Eiropadomes prezidents Antoniu Košta otrdien uzrunā Eiropas Savienības (ES) vēstniekiem Briselē atzina, ka pagaidām vienīgā uzvarētāja Irānas karā ir Krievija.
Košta pauda nožēlu, ka Maskava guvusi labumu no enerģijas cenu kāpuma, ko izraisījuši ASV un Izraēlas triecieni Irānai un Teherānas atbildes pasākumi. Tā guvusi labumu arī no uzmanības novirzīšanas no Ukrainas uz Tuvajiem Austrumiem. "Tā pastāvīgi grauj Ukrainas pozīcijas, neievērojot starptautiskās tiesības. Tā iegūst jaunus resursus, lai finansētu savu karu pret Ukrainu, jo pieaug enerģijas cenas," sacīja ES amatpersona. Ukrainai ļoti nepieciešamas pretgaisa aizsardzības sistēmas, taču Irānas kara dēļ šāds aprīkojums tagad ir ļoti pieprasīts arī Tuvajos Austrumos.
Rietumu ekonomisko sankciju mērķis ir ierobežot Maskavas ieņēmumus no naftas, lai mazinātu Putina iespējas finansēt karu pret Ukrainu.
