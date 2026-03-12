Saeima ceturtdien pieņēma grozījumus Izglītības likumā, ar kuriem aizliegs izmantot mobilos tālruņus skolās no 1. līdz pat 9. klasei (ieskaitot), izņemot gadījumus, kad pedagogs ir atļāvis tos izmantot izglītības procesā.
Līdz šim šāds aizliegums bija noteikts skolēniem līdz 6. klasei.
Aizliegums stāsies spēkā 2026. gada 1. jūnijā, kad skolās jau būs beidzies aktuālais mācību gads.
Par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa-Stūre (JV) uzskata, ka izmaiņas dod skaidru signālu izglītības iestāžu dibinātājiem ierobežot mobilo tālruņu bezmērķīgu lietošanu skolās.
"Pētījumi rāda, ka
pat izslēgta personīgā mobilā tālruņa klātbūtne var negatīvi ietekmēt cilvēka kognitīvās spējas,
kā arī palielināt digitālās emocionālās vardarbības risku. Tāpēc svarīgi, ka ierobežojums turpmāk attieksies uz visu pamatskolu, lai stundu laikā skolēni spētu labāk koncentrēties mācībām," uzsver Zariņa-Stūre.
Saeima 2024. gadā pieņēma grozījumus Izglītības likumā, ar kuriem no 2025./2026. mācību gada sākuma tika aizliegts izmantot mobilos tālruņus skolās līdz 6. klasei, ja vien tie nav nepieciešami mācību programmas apgūšanai.
Izglītības iestādēm tika paredzēta atbildība obligāti līdz 2025. gada 31. maijam noteikt nosacījumus un kārtību, kādā izmanto tehniskos līdzekļus mācību un audzināšanas procesā un saziņā.
Aptauja
Cik veiksmīgi, jūsuprāt, noritējusi pāreja uz vienotu skolu latviešu valodā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu