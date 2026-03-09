ASV basketbolists Kristaps Kambala notiesāts uz trim gadiem un sešiem mēnešiem cietumā par vairāk nekā 381 000 eiro vērtas marihuānas ievešanu Īrijā, vēsta ārvalstu mediji.
22 gadus vecais Kambala tika aizturēts Dublinas lidostā 2025. gada 23. jūnijā pēc ierašanās no Bangkokas. Tiesā norādīts, ka lidostā viņa uzvedība šķitusi aizdomīga, tāpēc amatpersonas nolēmušas pārbaudīt viņa bagāžu ar rentgena iekārtu.
Bagāža bija aizslēgta, un, tā kā Kambala paziņoja, ka viņam nav atslēgas, slēdzene tika pārgriezta. Pārbaudē tika atklāti 38 vakuumā iepakoti maisiņi, kuros atradās 19 kilogrami marihuānas. Narkotiku vērtība lēsta aptuveni 381 000 eiro apmērā.
Kambala atzina, ka bagāža pieder viņam, taču norādīja, ka to sapakojis kāds cits. Viņš bija paredzējis lidostā satikt personu, kurai narkotikas nodot.
Tiesā tika norādīts, ka viņš, iespējams, bijis naivs attiecībā uz savu iesaisti šajā noziegumā. Tāpat tika uzsvērts, ka Kambalam nav iepriekšēju sodāmību.
Advokāts skaidroja, ka Kambala atradies atvaļinājumā Taizemē kopā ar cilvēku, kuru uzskatījis gandrīz par brāli un ar kuru kopā uzaudzis. Šis cilvēks viņu pārliecinājis pārvadāt marihuānu.
Kambala policijai norādīja, ka nav zinājis narkotiku svaru un nav apzinājies sekas, kādas varētu radīt to pārvadāšana.
Tiesā arī tika atklāts, ka Kambala dzimis Spānijā, bet viņa tēvs ir no Latvijas un bijis profesionāls basketbolists, kura karjeras dēļ ģimene bieži pārvietojusies.
