Pērn Rīgā fiksēta fiziska vardarbība pret zīdaiņiem līdz trīs mēnešu vecumam

Pērn Rīgas bāriņtiesa atsevišķos gadījumos konstatējusi fizisku vardarbību pret bērniem līdz trīs mēnešu vecumam — zīdaiņiem diagnosticēti kaulu lūzumi un zilumi, bet pret vecākiem sākti kriminālprocesi, informēja Rīgas pašvaldības bāriņtiesas pārstāve Ginta Subbota.
Pagājušais gads Rīgas pašvaldības bāriņtiesai kopumā iezīmējies ar augstu intensitāti bērnu tiesību aizsardzības jomā — pieņemti 2845 lēmumi un lietvedībā uzturētas 5829 aktīvas lietas.
Neatliekamās situācijās, kad pastāv tiešs apdraudējums bērna dzīvībai vai veselībai, gada laikā pieņemti 126 vienpersoniskie lēmumi. Šāds lēmums ļauj bāriņtiesai nekavējoties rīkoties, lai nodrošinātu bērna drošību, savukārt turpmāk jautājums tiek izskatīts bāriņtiesas sēdē.
Visvairāk šādu lēmumu pieņemts ziemas periodā, norāda Subbota.
Vienpersonisko lēmumu dati liecina, ka viens no biežākajiem iemesliem bērnu nonākšanai bīstamos apstākļos un šķiršanai no ģimenes ir vecāku atkarības.
Alkohola lietošana bijusi cēlonis 31% gadījumu, turklāt
atsevišķos gadījumos policija vecākiem fiksējusi alkohola reibumu līdz pat 4,53 promilēm,
savukārt narkotiku lietošana bijis cēlonis 9,5% gadījumu.
Bāriņtiesā skaidro, ka šie apstākļi nereti saistīti arī ar fizisku un emocionālu vardarbību pret bērniem, kā arī ar nepiemērotiem vai pat antisanitāriem dzīves apstākļiem.
Visbiežāk vienpersoniskie lēmumi skāruši bērnus vecumā no 10 līdz 15 gadiem un zīdaiņus līdz viena gada vecumam. Vienā gadījumā zīdaiņa veselība un dzīvība bija apdraudēta smagas vecāku nolaidības un nepietiekamas uzraudzības dēļ.
Iestādes vērtējumā vienpersonisko lēmumu statistika kopumā norāda uz augstu sociālo spriedzi.
Pagājušajā gadā bijuši arī vairāki gadījumi, kad paši bērni vērsušies pēc palīdzības.
Ģimenes konfliktu dēļ vairākiem pusaudžiem bijušas paškaitējuma vai suicidālas domas, un sešos gadījumos bāriņtiesa pieņēmusi vienpersonisku lēmumu par bērna šķiršanu no ģimenes.
Bāriņtiesas koleģiālie lēmumi par aizgādības tiesību atjaunošanu pēc vienpersoniskā lēmuma pieņemšanas 72% gadījumu bija negatīvi. Tas galvenokārt saistīts ar vecāku problēmām, piemēram, atkarībām vai garīgās veselības traucējumiem, kuru pārvarēšanai nepieciešama ilgstoša ārstēšanās un motivēta rīcība, lai novērstu bērnam bīstamus apstākļus.