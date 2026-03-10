Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Pavasara noskaņa pamazām ienāk arī grāmatu plauktos - līdzās spriedzes pilniem detektīviem un noslēpumainiem stāstiem lasītāji arvien biežāk izvēlas arī vieglākus un iedvesmojošākus romānus. Aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu tops to apliecina, piedāvājot gan intriģējošus sižetus, gan stāstus, kas aizved uz pavisam citām vietām un noskaņām.
Topā ienācis Šarlīnas Harisas romāns "Džūliusu nams. Auroras Tīgārdenas mistērijas" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Lorenstonas bijusī bibliotekāre Aurora Tīgārdena gatavojas kāzām ar savu mīļoto Martinu, kurš viņai uzdāvina savrupnamu ārpus pilsētas. Taču drīz vien izrādās, ka jaunais īpašums glabā tumšu noslēpumu - tā iepriekšējie iemītnieki, Džūliusu ģimene, kādā dienā pazuda bez pēdām. Situācija kļūst vēl sarežģītāka, kad Martins mājas viesu dzīvokli izīrē noslēpumainam pārim, ar kuru viņu saista pagātne, par kuru viņš nevēlas runāt. Kad Aurora piedzīvo uzbrukumu, viņai nākas meklēt atbildes - vai notikušais saistīts ar senajiem mājas noslēpumiem, līgavaiņa pagātni vai abiem kopā.
Lasītājus uz saulaināku noskaņu aizved Džilianas Hārvijas romāns "Mēnesis Provansā. Brīnumainās pārvērtības" (izdevniecība "Kontinents"). Interjera dizainere Nikija pēc vīra nāves gadiem ilgi veltījusi sevi meitu audzināšanai, bet tagad, kad abas kļuvušas pieaugušas, viņa vairs īsti nezina, ko iesākt ar savu dzīvi. Pēkšņi nāk piedāvājums palīdzēt draudzenei glābt televīzijas pārvērtību šovu, kas nozīmē steidzamu ceļojumu uz Provansu un darbu pie paplukuša viesu nama atjaunošanas. Tur Nikiju sagaida ne tikai izaicinājumi, bet arī iespēja paskatīties uz dzīvi no jauna. Tas ir sirsnīgs stāsts par pārmaiņām, drosmi un jauniem sākumiem.
Savukārt spriedzes cienītājus ieinteresēs Ingunas Dimantes romāns "Paslēpes ar mirušo" (izdevniecība "Zvaigzne ABC"). Agrā rītā kādā namā Brīvības ielā tiek atrasts miris vīrietis, un izmeklētājiem drīz kļūst skaidrs, ka šis noziegums slēpj daudz dziļākus pagātnes pavedienus. Vienīgā lieciniece pat nav pārliecināta, vai slepkava bijis cilvēks ar miesu un asinīm. Izmeklēšana kļūst sarežģīta un personiska - Megijai Celmai tā būs arī fizisks pārbaudījums, kolēģim Gatim Piparam nāksies sastapties ar jūtām, bet Jukums Leitāns iegrims pārdomās par dzīvi un to, kas varētu būt aiz tās robežas.
Ja pavasaris rosina pievērsties arī dārza darbiem, ir īstais brīdis ieskatīties grāmatās, kas palīdzēs smelties idejas jaunajai sezonai. Gaidīsim jūs "Globuss" grāmatnīcās un interneta veikalā www.eglobuss.lv, kur šobrīd norisinās "Zaļo pirkstiņu dienas" ar īpašām atlaidēm dārzkopības grāmatām.
KONTEKSTS
Grāmatnīcas "Globuss" jau vairāk nekā 30 gadus ir uzticams partneris ārzemju grāmatu un kancelejas preču tīkls ar 12 grāmatnīcām Latvijā un internetveikalu www.eglobuss.lv, kas nodrošina ērtu pasūtījumu piegādi visā pasaulē. Jau vairāk nekā desmit gadus "Globuss" ir arī oficiālais vācu rakstāmpiederumu ražotāja "STABILO" pārstāvis Latvijā, piedāvājot kvalitatīvu un oriģinālu sortimentu.
"Globuss"ir ideāla pieturvieta visiem, kas meklē izcilus lasīšanas piedzīvojumus vai vēlas atklāt Latvijas un ārzemju izdevēju populārākās grāmatas, kuras rūpīgi izvēlējušies mūsu pieredzējušie speciālisti. Neatkarīgi no tā, vai nākat pēc konkrēta pirkuma vai vienkārši vēlaties baudīt sirsnīgu atmosfēru starp grāmatām, "Globuss" ir vieta, kur grāmatu pasaule atdzīvojas. Aicinām ienākt un atklāt iedvesmu katrā lapaspusē!