ASV dziedātājs un aktieris Džastins Timberleiks vērsies tiesā, lai nepieļautu policijas ķermeņa kameras video publiskošanu no viņa aizturēšanas par braukšanu reibumā 2024. gadā Ņujorkas štata Sag Harborā, vēsta vairāki ārvalstu mediji.
Timberleika advokāti tiesā iesniegtajā prasībā norāda, ka video publiskošana būtu nepamatots privātuma pārkāpums un radītu "smagu un neatgriezenisku kaitējumu" viņa reputācijai. Tiesas dokumentos uzsvērts, ka aptuveni astoņas stundas garais ieraksts ataino dziedātāju "īpaši ievainojamā stāvoklī" — tajā redzamas nepatīkamas detaļas viņa ārējā izskatā, uzvedībā, runā, kā arī reibuma pārbaudes un aizturēšanas brīži, arī laiks pēc aizturēšanas.
Vairāki mediji, tostarp "Associated Press", "NBC News" un citi, iesnieguši pieprasījumus par video izsniegšanu saskaņā ar Ņujorkas štata informācijas atklātības likumu. Sag Harboras amatpersonas bija plānojušas publiskot daļu ieraksta ar noteiktiem aizklājumiem, lai aizsargātu privātumu un izmeklēšanas detaļas.
Pirmdien notikušajā tiesas sēdē Safolkas apgabala Augstākās tiesas tiesnesis Džozefs Farneti pagaidām lēmumu nepieņēma, aicinot abas puses mēģināt panākt vienošanos. Sarunas turpinās.
Timberleiks tika aizturēts 2024. gada 18. jūnijā. Policija norādīja, ka viņš ar automašīnu pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus — viņš neapstājās pie "Stop" zīmes un izbrauca no savas braukšanas joslas. Saskaņā ar lietas materiāliem viņš policistiem teicis, ka izdzēris vienu "martini". Vēlāk, 2024. gada septembrī, Timberleiks atzina savu vainu braukšanā alkohola reibumā.
Saskaņā ar panākto vienošanos sākotnējā apsūdzība tika samazināta līdz mazāk smagam pārkāpumam. Dziedātājam tika piespriests 500 ASV dolāru naudas sods, 25 stundas sabiedriskā darba un autovadītāja apliecības konfiskācija uz 90 dienām. Viņš arī publiski aicināja sabiedrību nevadīt transportlīdzekli pat pēc vienas alkoholiskas dzēriena lietošanas, norādot, ka tā bijusi kļūda, no kuras citi var mācīties.
Timberleika advokāti savā prasībā uzsver, ka video ierakstā redzami arī citi cilvēki, kuriem saglabājamas leģitīmas privātuma intereses, un ka publiska materiāla izplatīšana neesot saistīta ar būtisku sabiedrības interesi. Savukārt Sag Harboras mērs Tomass Gardella paudis, ka pašvaldība cenšas rīkoties maksimāli caurskatāmi, ievērojot štata likuma prasības par publisko ierakstu pieejamību.
