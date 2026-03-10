Saeima pagājušās ceturtdienas plenārsēdē noraidīja opozīcijas partijas "Latvija pirmajā vietā" (“LPV”) piedāvājumu ļaut iedzīvotājiem izņemt otrā pensiju līmeņa jeb fondēto pensiju shēmas uzkrājumus.
Lai arī līdzīgi soļi jau iepriekš veikti Igaunijā un Lietuvā, tomēr Latvijas finanšu sektora pārstāvji ieceri kritizē kā tuvredzīgu – ļaujot izņemt pensiju otrā līmeņa uzkrājumus, liela daļa šīs naudas nonāktu īstermiņa patēriņā un sāpīgāk ciestu mazāk turīgie iedzīvotāji. Arī Finanšu ministrija uzskata, ka otrā pensiju līmeņa padarīšana par brīvprātīgu vai iespējas radīšana priekšlaicīgi izņemt uzkrātos līdzekļus neatbilst pensiju sistēmas ilgtermiņa mērķiem.
Sabiedrības iniciatīvu platformā "Manabalss.lv" ir iesniegtas divas iniciatīvas, par ko cilvēki var parakstīties, – rosinājums noteikt pensiju otro līmeni par brīvprātīgu un rosinājums noteikt likumā iespēju brīvprātīgi izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumu pilnībā vai daļēji.
Latvijas Televīzija pagājšnedēļ ziņu sižetā vēstīja, ka pašlaik pensiju otrajā līmenī kopumā ir vairāk nekā miljons dalībnieku, no kuriem lielākā daļa tajā iesaistīti obligāti – iemaksas uzkrājumā veic automātiski no algas kā daļu no sociālajām iemaksām. Kopējais uzkrātais kapitāls ir vairāk nekā 10 miljardi eiro. 700 tūkstoši cilvēku ir ar uzkrājumu līdz 5000 eiro. 261 tūkstotis cilvēku ir ar uzkrājumu līdz 10 tūkstošiem eiro. 236 tūkstošiem otrā pensiju līmeņa dalībnieku ir līdz 20 tūkstošiem eiro uzkrājumā. Cilvēku, kam uzkrāts ir vairāk nekā 50 tūkstoši eiro, ir nedaudz vairāk par 10 tūkstošiem.
Cik lielu pienesumu šis otrā pensiju līmeņa uzkrājums dos, kad būs pienācis laiks saņemt pensiju? Latvijas Televīzija aprēķinu veica, izmantojot pensijas kalkulatoru 65 gadu vecumā, dodoties pensijā un izvēloties 10 gadus kā vidējo izmaksas periodu, ja uzkrājums ir bijis līdz 5000 eiro. Tas nozīmē, ka ik mēnesi klāt pie vecuma pensijas nāk 20 eiro. Ar lielāku uzkrājumu attiecīgi šī summa palielinās. Otrais pensiju līmenis veidojot aptuveni 5% no pensijas. Tātad, ja uzkrājumu ļautu izņemt, attiecīgi ikmēneša pensija varētu būt aptuveni par vienu sesto daļu mazāka.
