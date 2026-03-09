Pirmdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +10..+15 grādus, līdz ar to gaidāms novērojumu vēsturē siltākais 9. marts, prognozē sinoptiķi.
Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, par kādu grādu vēsāks laiks saglabāsies vietām piekrastē, kā arī sniegotajos laukos valsts dienvidos.
Visā valstī laiks būs sauss un saulains.
Rīgā saule gaisu sasildīs līdz +14 grādiem, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidrietumiem.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1027-1030 hektopaskāli jūras līmenī.
Līdz šim augstākā gaisa temperatūra, kas valstī reģistrēta 9. martā, ir +13,7 grādi pirms gada Rucavā.
