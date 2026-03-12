Dziedātājs, dziesmu autors un TV personība Lauris Reiniks ar vērienīgu koncertu 7. martā Rīgā atklāja savu koncertturneju "100% Lauris Reiniks". Tāpat kā pirmais koncerts, arī lielākā daļa šīs turnejas koncertu jau ir izpārdoti.
Par godu turnejas sākumam klajā nākusi arī mākslinieka pirmā vinila skaņuplate, kurā apkopoti viņa populārākie hiti. Dziesmu atlasi veicis pats Lauris Reiniks. Izlasē iekļauti tādi laika pārbaudi izturējuši skaņdarbi kā — "Sirds sadeg neparasti", "Es skrienu", "Es neesmu neprātīgs", "Pasakā", kas ierakstīta duetā ar Aiju Andrejevu, "Es domāšu par tevi", "Labāk vēl neaizmiedz", duets ar māsu Rūtu dziesmā "Es esmu tev dzīslās", duets ar Lily "Tev šodien vienalga", "Es tev apmulsis" un "Vieglāk (Ņem to visu vieglāk)". Lielākajai daļai dziesmu teksta autors ir Mārtiņš Freimanis.
Skaņuplatei dots tāds pats nosaukums kā koncertsērijai — "100% Lauris Reiniks". Pirmie 100 vinila eksemplāri ir īpaši numurēti kolekcionāriem. Lielākā daļa no tiem jau rezervēti, taču interesentiem vēl ir iespēja iegādāties šo ierobežotās tirāžas izdevumu.
