Piektdienas priekšpusdienā Rīgā, Aleksandra Čaka ielā pie krustojuma ar Pērnavas ielu, notikusi triju vieglo automašīnu sadursme, novēroja aģentūra LETA.
Sadursmē iesaistīta "Bolt Drive" nomas automašīna "Peugeot 2008", kā arī "Toyota Avensis" un "BMW X5". Visi trīs spēkrati ir pamatīgi sabuktēti, diviem nolauzti riteņi. Avārijas rezultātā divas automašīnas daļēji uzmestas uz akmeņiem bruģētās sadalošās joslas.
Notikuma vietā strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Satiksme ir apgrūtināta daļēji, taču ievērojami sastrēgumi neveidojas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu