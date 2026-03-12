Patchy rain nearby 12.1 °C
#irāna #karš #volstrīta

ASV izlūkdienesti nesaskata režīma sabrukuma draudus Irānā, vēsta "Reuters"

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 12. marts, 10:30
Tirgotājs pie Bašmahas robežšķērsošanas punkta 2026. gada 11. martā sūknē benzīnu no Irānas degvielas tankkuģiem tālākpārdošanai.
Tirgotājs pie Bašmahas robežšķērsošanas punkta 2026. gada 11. martā sūknē benzīnu no Irānas degvielas tankkuģiem tālākpārdošanai.
Foto: AFP/Scanpix

ASV izlūkdienesti uzskata, ka Irānas režīms lielā mērā nav mainījies un tuvākajā laikā tam nedraud sabrukums, atsaucoties uz avotiem, vēsta aģentūra "Reuters".

Saskaņā ar avotu stāstīto situācijas analīze liecina, ka Irānas režīmam nedraud sabrukums un tas saglabā kontroli pār Irānas iedzīvotājiem.

Pieaugot politiskajam spiedienam saistībā ar naftas cenu kāpumu, ASV prezidents Donalds Tramps šonedēļ paziņoja, ka ļoti drīz izbeigs lielāko ASV militāro operāciju kopš 2003. gada. Tomēr atrast pieņemamu risinājumu varētu būt grūti, ja Irānas radikālie līderi joprojām stingri turēs varas grožus savās rokās, komentē "Reuters".

Izlūkošanas ziņojumos uzsvērta Irānas klerikālās vadības saliedētība, neraugoties uz augstākā līdera ajatollas Ali Hamenei nāvi 28. februārī, ASV un Izraēlas triecienu pirmajā dienā.

Arī Izraēlas amatpersonas slēgtās sarunās atzinušas, ka nav pārliecības, ka karš novedīs pie Irānas režīma sabrukuma, aģentūrai atklāja augsta ranga Izraēlas amatpersona.

Irāna uzbrūk degvielas tvertnēm pie Bahreinas lidostas

Irānas bruņotie spēki ceturtdienas rītā uzbruka degvielas tvertnēm Bahreinā, paziņoja vietējās varas iestādes.

Uzbrukums notika Muharrakas provincē, kur atrodas nelielās salu valsts starptautiskā lidosta.

Iekšlietu ministrija paziņoja platformā "X", ka varas iestādes pēc uzbrukuma veica nepieciešamos pasākumus, bet neminēja detaļas. Vēl nebija skaidrs, vai triecienam pakļautās tvertnes bija daļa no lidostas petrolejas glabātuvēm vai kāda cita objekta.

Ministrija paziņoja, ka tika iedarbinātas gaisa trauksmes sirēnas un iedzīvotāji tika aicināti meklēt patvērumu.

Irāna atbild uz ASV un Izraēlas sākto karu, arvien biežāk ar droniem un ballistikajām raķetēm uzbrūkot mērķiem Persijas līča valstīs. Bahreinā atrodas ASV Kara flotes galvenā bāze Tuvo Austrumu reģionā.

Apvienotie Arābu Emirāti ceturtdienas rītā paziņoja, ka pretgaisa aizsardzība atbild uz raķešu draudiem. Dubaijā drons nokrita uz dzīvojamās ēkas, izraisot ugunsgrēku, kas tika ierobežots, un nav ziņots par cietušajiem.

Saūda Arābija paziņoja, ka naktī uz ceturtdienu pārtvērusi un iznīcinājusi 18 dronus valsts austrumu daļā.

Akciju cenas pasaules biržās pārsvarā krītas, naftas cenas pieaug

Akciju cenas pasaules biržās trešdien pārsvarā kritās, bet jēlnaftas cenas pieauga, neraugoties uz naftas laišanu tirgū no stratēģiskajām rezervēm.

Lēmums par stratēģisko rezervju izmantošanu tika pieņemts laikā, kad Irāna paziņoja, ka ir gatava ilgam karam, kas "sagrautu" pasaules ekonomiku. Irāna ir apšaudījusi divus tirdzniecības kuģus un draudējusi jebkuriem kuģiem no ASV un to sabiedrotajiem.

Starptautiskā Enerģētikas aģentūra (IEA) trešdien paziņoja, ka tās dalībvalstis no rezervēm laidīs tirgū 400 miljonus barelu naftas, lai mazinātu Tuvo Austrumu kara ietekmi.

Naftas daudzums, ko IEA dalībvalstis plāno laist tirgū, krietni pārsniedz 182 miljonus barelu naftas, ko tās laida tirgū 2022. gadā, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.

Neraugoties uz IEA paziņojumu, naftas cenas pieauga par vairāk nekā 4%.

Irāna ir atbildējusi uz ASV un Izraēlas 28. februārī sāktajiem uzbrukumiem, uzbrūkot mērķiem Persijas līča valstīs un praktiski slēdzot Hormuza šaurumu, pa kuru parasti tiek veikti 20% no pasaules naftas pārvadājumiem.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien kritās par 0,6% līdz 47 417,27 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,1% līdz 6775,80 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,1% līdz 22 716,13 punktiem.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien kritās par 0,6% līdz 10 353,77 punktiem, Parīzes biržas indekss CAC 40 saruka par 0,2% līdz 8041,81 punktam, bet Frankfurtes biržas indekss DAX samazinājās par 1,4% līdz 23 640,03 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien pieauga par 4,6% līdz 87,25 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā palielinājās par 4,8% līdz 91,98 dolāriem par barelu.

Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena trešdien pieauga par 5,5% līdz 49,99 eiro par megavatstundu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,1611 līdz 1,1574 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru pieauga no 1,3418 līdz 1,3419 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 158,05 līdz 158,92 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu samazinājās no 86,52 līdz 86,25 pensiem par eiro.

Tēma
Irānas karš
Tēmturi
#irāna #karš #volstrīta
