ASV izlūkdienesti nesaskata režīma sabrukuma draudus Irānā, vēsta "Reuters"

ASV izlūkdienesti uzskata, ka Irānas režīms lielā mērā nav mainījies un tuvākajā laikā tam nedraud sabrukums, atsaucoties uz avotiem, vēsta aģentūra "Reuters".
Saskaņā ar avotu stāstīto situācijas analīze liecina, ka Irānas režīmam nedraud sabrukums un tas saglabā kontroli pār Irānas iedzīvotājiem.
Pieaugot politiskajam spiedienam saistībā ar naftas cenu kāpumu, ASV prezidents Donalds Tramps šonedēļ paziņoja, ka ļoti drīz izbeigs lielāko ASV militāro operāciju kopš 2003. gada. Tomēr atrast pieņemamu risinājumu varētu būt grūti, ja Irānas radikālie līderi joprojām stingri turēs varas grožus savās rokās, komentē "Reuters".
Izlūkošanas ziņojumos uzsvērta Irānas klerikālās vadības saliedētība, neraugoties uz augstākā līdera ajatollas Ali Hamenei nāvi 28. februārī, ASV un Izraēlas triecienu pirmajā dienā.
Arī Izraēlas amatpersonas slēgtās sarunās atzinušas, ka nav pārliecības, ka karš novedīs pie Irānas režīma sabrukuma, aģentūrai atklāja augsta ranga Izraēlas amatpersona.
Irāna uzbrūk degvielas tvertnēm pie Bahreinas lidostas
Irānas bruņotie spēki ceturtdienas rītā uzbruka degvielas tvertnēm Bahreinā, paziņoja vietējās varas iestādes.
Uzbrukums notika Muharrakas provincē, kur atrodas nelielās salu valsts starptautiskā lidosta.
Iekšlietu ministrija paziņoja platformā "X", ka varas iestādes pēc uzbrukuma veica nepieciešamos pasākumus, bet neminēja detaļas. Vēl nebija skaidrs, vai triecienam pakļautās tvertnes bija daļa no lidostas petrolejas glabātuvēm vai kāda cita objekta.
Ministrija paziņoja, ka tika iedarbinātas gaisa trauksmes sirēnas un iedzīvotāji tika aicināti meklēt patvērumu.
Irāna atbild uz ASV un Izraēlas sākto karu, arvien biežāk ar droniem un ballistikajām raķetēm uzbrūkot mērķiem Persijas līča valstīs. Bahreinā atrodas ASV Kara flotes galvenā bāze Tuvo Austrumu reģionā.
Apvienotie Arābu Emirāti ceturtdienas rītā paziņoja, ka pretgaisa aizsardzība atbild uz raķešu draudiem. Dubaijā drons nokrita uz dzīvojamās ēkas, izraisot ugunsgrēku, kas tika ierobežots, un nav ziņots par cietušajiem.