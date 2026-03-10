Irānas Ekspertu sapulce 88 garīdznieku sastāvā svētdien izraudzījās ASV un Izraēlas gaisa triecienos nogalinātā augtākā vadoņa ājatollas Alī Hāmenejī pēcteci, un šim amatam izvēlēts nogalinātā līdera dēls Modžtaba Hāmenejī.
Lai arī par jaunā augstākā vadoņa politiskajiem uzskatiem nav ļoti daudz informācijas, tiek uzskatīts – ar šādu izvēli Irānas teokrātiskais režīms raida signālu, ka negrasās padoties ASV un Izraēlas spiedienam.
Ietekmē politiku
Alī Hāmenejī, kurš augstākā vadoņa amatā atradās kopš 1989. gada, bet pirms tam astoņus gadus bija Irānas prezidents, otrs vecākais dēls Modžtaba kā iespējams tēva amata mantinieks tika pieminēts jau pirms ilggadējā vadoņa nāves Izraēlas gaisa triecienos 28. februārī. Piecdesmit sešus gadus vecais Modžtaba Hāmenejī gan iepriekš nekādus vēlētus vai valdības amatus nav ieņēmis, tomēr viņa ietekme uz notikumiem valstī acīmredzot bijusi liela. Irānas mediji ir vēstījuši, ka viņš 17 gadu vecumā piedalījies Irānas un Irākas karā, bet vēlāk studējis reliģiskajā seminārā. Jāpiebilst, ka Modžtaba Hāmenejī bijis tikai vidēja ranga šiītu garīdznieks, kas varētu mazināt viņa autoritāti kā augstākajam vadonim. Apskatnieki gan norāda, ka arī viņa tēvs tikai pēc kļūšanas par augstāko vadoni kļuva par ājatollu. Neilgi pirms jaunā vadoņa izraudzīšanās daži varas centram pietuvināti mediji un amatpersonas sākuši viņu dēvēt par ājatollu, vēsta raidorganizācija BBC. Modžtaba Hāmenejī pirmo reizi plašākas uzmanības centrā nonāca saistībā ar 2005. gada Irānas prezidenta vēlēšanām, kurās uzvarēja ultrakonservatīvais kandidāts Mahmūds Ahmadīnežāds. Vēlēšanās zaudējušais reformistu kandidāts Mehdi Karubi pēc tam atklāti sūdzējās, ka augstākā vadoņa dēls esot ietekmējis vēlēšanu procesu par labu uzvarētājam. Līdzīgus pārmetumus jaunais Hāmenejī saņēma arī pēc 2009. gada vēlēšanām, kurās Ahmadīnežāds tika pārvēlēts uz otro termiņu. Modžtabam Hāmenejī ilgstoši ir bijušas ciešas saites ar valstī ietekmīgo Revolūcijas gvardi, kas sniedza viņam papildu ietekmi Irānas politiskajās un drošības iestāžu aprindās. Viņš pieminēts arī savulaik noplūdinātajos "WikiLeaks" ziņojumos. Ar 2008. gadu datētā ziņojumā ASV diplomāti norāda, ka jaunais Hāmenejī "režīma ietvaros tiek plaši uzskatīts par spējīgu un spēcīgu līderi un vadītāju, kurš kādu dienu" varētu pārņemt varu.
Par sliktu Modžtabas Hāmenejī izredzēm nonākt pie varas savukārt runāja daudzu irāņu nepatika pret šāda veida varas pāreju no tēva pie dēla, kas atgādina 1979. gadā gāzto monarhiju.
Šis apsvērums tomēr vadošajiem šiītu garīdzniekiem, kas izraudzījās jauno vadoni, nebija pietiekami svarīgs apsvērums.
Rietumu mediji vēsta, ka jaunais Irānas augstākais līderis varētu būt diezgan turīgs. Aģentūras "Bloomberg" pētījumā noskaidrots, ka Modžtaba Hāmenejī ar starpnieku palīdzību kontrolē vērienīgu nekustamo īpašumu tīklu, lai arī uz viņa vārda šie īpašumi reģistrēti nav. Vairāki ekskluzīvi īpašumi atrodoties Londonā, viena villa ir Dubaijā, bet vēl vairākas viesnīcas – Frankfurtē un Maljorkā. Nauda šo īpašumu iegādei iegūta no Irānas pārdotās naftas.
Trampa piekrišanu negūst
Modžtabam Hāmenejī 2019. gadā ASV prezidenta Donalda Trampa pirmās administrācijas laikā tika piemērotas sankcijas saistībā ar režīma "destabilizējošajām reģionālajām ambīcijām", kā arī par represijām pašā Irānā. Izraēla, kuras gaisa triecienos tika nogalināts Alī Hāmenejī, drīz pēc kara sākuma paziņoja, ka varētu likvidēt arī nākamo Irānas augstāko vadoni. Tramps savukārt vēl pirms jaunā līdera aizraudzīšanās paziņoja, ka "Hāmenejī dēls man nav pieņemams". Intervijā tīmekļa vietnei "Axios" Tramps pauda, ka jaunā līdera izraudzīšanā ir jāiesaista Vašingtona, tāpat kā tas notika saistībā ar Venecuēlas viceprezidentes Delsijas Rodrigesas kļūšanu par jauno valsts vadītāju pēc tam, kad ASV operācijā tika sagūstīts diktators Nikolass Maduro. Jaunajam Irānas līderim būs "jāsaņem mūsu piekrišana. Ja viņš negūs mūsu piekrišanu, viņš ilgi nenoturēsies", intervijā telekanālam "ABC" brīdināja Baltā nama saimnieks. Iespējams, Trampa kritiskie izteikumi tikai stiprinājuši Modžtabas Hāmenejī pozīcijas, pieļauj aģentūra "Associated Press". Kā augstākajam vadonim Modžtabam Hāmenejī būs galavārds par visiem svarīgākajiem jautājumiem valstī, tostarp par pretestību ASV un Izraēlai. Uzticību jaunajam līderim jau paudis gan valsts prezidents Masūds Pezeškiāns, gan parlaments, gan arī Revolūcijas gvarde. Cerības uz demokrātiskāku nākotni Irānā, domājams, ir sabrukušas, jo jaunā Hāmenejī izraudzīšanās raida nepārprotamu signālu, ka Revolūcijas gvarde un tās atbalstītāji ir izlēmuši par labu jaunā līdera tēva iesāktās politikas turpināšanai. Modžtabas izraudzīšanās signalizētu "režīma turpinājumu", kā arī uzsvērtu, ka ASV un Izraēlas militārais spiediens nepiespiedīs Irānu "mainīt nostāju", intervijā telekanālam CNN vēl pirms šiītu garīdznieku pieņemtā lēmuma norādīja Beirūtā bāzētā Kārnegija Tuvo Austrumu centra direktore Maha Jahja. Jaunais Irānas vadonis ASV un Izraēlas gaisa triecienos ir zaudējis ne tikai tēvu, bet arī māti, sievu un dēlu, vēstījuši Irānas mediji. Tas varētu neveicināt viņa vēlmi piekāpties.
