Nacionālie bruņotie spēki (NBS) sākuši pirmās kārtas pretmobilitātes infrastruktūras izbūves darbus Latvijas austrumu pierobežā atsavināto nekustamo īpašumu teritorijās, informēja Aizsardzības ministrijā (AM).
Darbi sākti Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā, kas nodots bezatlīdzības lietošanā AM. Šajā teritorijā Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde izvietos vairākus simtus "pūķa zobu".
Zemessardzes 3. Latgales brigāde tuvākajā laikā sāks dažādu pretmobilitātes šķēršļu izvietošanu citās pirmajā kārtā identificētajās un atsavināmajās teritorijās austrumu pierobežā.
"Pretmobilitātes pasākumu ieviešana ir fiziski un skaidri redzams apliecinājums tam, ka Latvija tiks aizsargāta no pirmā centimetra," uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).
2025. gada rudenī Saeima pieņēma Pretmobilitātes infrastruktūras izveides likumu. 2025. gada 22. decembrī Ministru kabinets apstiprināja pirmās kārtas īstenošanai nepieciešamās teritorijas, savukārt šī gada 24. februārī valdība apstiprināja otrās kārtas teritorijas un grafiskos materiālus, vienlaikus atbalstot nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu minētajām teritorijām un servitūta nodibināšanu uz privātpersonām piederošiem nekustamajiem īpašumiem vai to daļām.
Par pretmobilitātes infrastruktūrai nepieciešamās teritorijas atsavināšanu nekustamo īpašumu īpašniekiem izmaksās taisnīgu atlīdzību, ko noteiks taisnīgas atlīdzības noteikšanas komisija, piesaistot sertificētu nekustamā īpašuma vērtētāju.
