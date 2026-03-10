Bijusī Latvijas tieslietu ministre Baiba Broka jau gandrīz sešus gadus dzīvo un strādā Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE). Kamēr pasaule ar bažām vēro ģeopolitisko spriedzi Tuvajos Austrumos, Broka Dubaijā dalās pieredzē par to, kā valsts reaģē uz militāriem draudiem, kāpēc vietējā valdība spēj lēmumus pieņemt minūšu laikā un kā tas ir – turpināt ikdienas gaitas, kad telefonā atskan brīdinājumi par iespējamiem raķešu uzlidojumiem.
Cik ilgi jau esat Dubaijā un ar ko tur nodarbojaties?
B. Broka: Jūlijā apritēs tieši seši gadi, kopš šeit dzīvoju. Profesionālajā ziņā es turpinu to pašu, ko darīju Latvijā, – strādāju jurista profesijā, sniedzu juridiskās konsultācijas un strādāju ar starptautiskajām investīcijām.
Pēdējā laikā galvenās Tuvo Austrumu reģiona ziņas ir saistītas ar militāro aktivitāti un to radīto apdraudējumu. Cik droši jūs jūtaties pilsētā un kā notiekošais ir ietekmējusi Dubaijas ritmu un jūsu personīgās gaitas?
Februāra beigās – pirmajās dienās, kad šeit sākās militārās aktivitātes, protams, tas radīja neizpratni un bailes no nezināmā. Kad redzi tādus notikumus televīzijā, tā ir viena sajūta, bet, kad tas notiek aiz loga un tu saproti, ka tas ir tepat, risku uztver pavisam citādi. Tomēr jāsaka, ka AAE valdības iestāžu komunikācija bija ļoti efektīva un savlaicīga. Sabiedrībai operatīvi tika sniegta informācija, kā rīkoties, cilvēki tika brīdināti gan par iespējamo dezinformācijas izplatību sociālajos medijos, īpaši par mākslīgā intelekta radītiem biedējošiem video, gan arī par atbildību par šāda satura izplatīšanu. Valsts prezidents šeihs Mohameds bin Zajeds personīgi uzstājās ar paziņojumiem sabiedrībai. Tika skaidrotas valsts pretgaisa aizsardzības spējas un atklāti uzrādīta statistika par notriektajām raķetēm un droniem. Tas iedzīvotājos radīja uzticību un drošības sajūtu.