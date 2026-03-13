Kamēr Vašingtona un Telaviva kalkulē savus stratēģiskos ieguvumus uzsāktajā karā ar Irānu, Eiropas Savienības loma šajā vienādojumā ir paradoksāla – tā nav kara iniciatore, taču, visticamāk, kļūs par vienu no lielākajiem zaudētājiem no tā. 

Politiski, ekonomiski, demogrāfiski un drošības ziņā šāds konflikts var radīt ES satricinājumus, kuru sekas būtu jūtamas gadiem, ja ne pat paaudzēm ilgi.

Visvieglāk ir saskatīt kara ekonomiskās sekas – tās var ieraudzīt, pabraucot garām jebkurai degvielas uzpildes stacijai. Nedaudz vairāk kā nedēļas laikā benzīna cena Latvijā pieaugusi par 5–7%, bet dīzeļdegvielas – pat par 20%, un jāatgādina, ka ap 90% no Latvijas autoparka joprojām tiek darbināts ar dīzeļdegvielu. Protams, degvielas cenu šoks 2022. gadā bija vēl lielāks, taču konflikts Irānā vēl nav beidzies un nav zināms, kādas augstienes degvielas cenas sasniegs šoreiz. Naftas cenas jau pārsniegušas 115 ASV dolārus par barelu. 2022. gadā "Brent" markas naftas maksimālā cena sasniedza 139,13 ASV dolārus par barelu, kas rezultējās 1,85–2,10 eiro cenās par degvielas litru.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tikai 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē