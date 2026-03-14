Rokmūziķa Ozija Osborna dēls, televīzijas personība Džeks Osborns, kopā ar sievu Arī Gīrhārtu sagaidījis meitu, kuru nosaucis par Oziju Matildi Osbornu, tā godinot pērn mūžībā aizgājušo mūziķi Oziju Osbornu.
Par jaundzimušās nākšanu pasaulē Osborns pavēstīja sociālajā medijā "Instagram", publicējot melnbaltu fotogrāfiju un rakstot: "Iepazīstinām ar Oziju Matildi Osbornu." Pēc viņa sniegtās informācijas meitene piedzima 5. martā.
Ozijs Osborns, kurš plašu atpazīstamību ieguva kā grupas "Black Sabbath" solists, aizgāja mūžībā pagājušā gada jūlijā 76 gadu vecumā. Viņš cieta no ilgstošām veselības problēmām, tostarp Parkinsona slimības, kas mūziķim tika diagnosticēta pirms vairākiem gadiem.
Džeks Osborns plašāku atpazīstamību ieguva 2000. gadu sākumā televīzijas realitātes šovā "The Osbournes", kurā tika atainota slavenās ģimenes ikdiena. Vēlāk viņš piedalījies dažādos citos televīzijas projektos un dokumentālajās filmās.
Jaundzimusī meita ir Osborna piektais bērns. Trīs meitas viņam ir no iepriekšējās laulības ar uzņēmēju Lizu Stelliju, savukārt kopā ar pašreizējo sievu Arī Gīrhārtu viņam jau aug vēl viena meita.
Pērn, piedaloties televīzijas šovā "I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!", Osborns atzina, ka, lai gan ģimene zinājusi par tēva veselības problēmām, viņa nāve tomēr bijusi liels satricinājums.
