Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs uzskata, ka Krievija ir saistīta ar to, kā Irāna karā ar ASV un Izraēlu izmanto dronus "Shahed", vēsta laikraksts "The Guardian".
"Es nedomāju, ka kāds būs pārsteigts, uzzinot, ka aiz dažām Irānas taktiskām darbībām un, ļoti iespējams, aiz dažiem tās ieročiem slēpjas neredzamā [Krievijas diktatora Vladimira] Putina roka," žurnālistiem pēc britu armijas ziņojuma noklausīšanās Londonā teica Hīlijs.
Ģenerālleitnants Niks Perijs ministram sacīja, ka Krievija, šķiet, devusi Irānai un tās sabiedrotajiem taktiskus padomus par to, kā rīkoties ar droniem.
Pēc Perija teiktā, Irānas dronu operatori "lidoja ar tiem daudz zemāk" un tādējādi efektīvāk trāpīja mērķiem, kas "izrādījās problemātiski".
Hīlijs žurnālistiem norādīja, ka Putins kļuvis par vienīgo pasaules līderi, kas šobrīd gūst peļņu no pārmērīgi augstajām naftas cenām, jo tas ļauj viņam iegūt līdzekļus, lai turpinātu karu pret Ukrainu.
Lielbritānijas aizsardzības ministrs ir viena no pirmajām Eiropas augstākajām amatpersonām, kas publiski paziņojusi, ka Krievija ir iesaistīta Irānas uzbrukumos Tuvajos Austrumos.
ASV izlūkdienesti uzskata, ka Krievija nodevusi Irānai datus par mērķiem, lai tā varētu dot triecienus ASV militārajiem objektiem Tuvajos Austrumos, vēstīja laikraksts "Washington Post", atsaucoties uz saviem avotiem. Maskava noliedza, ka palīdzētu Irānai, un ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs sacījis, ka ir gatavs ticēt Krievijas teiktajam.
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
BBC: Lielbritānijas iznīcinātāji palīdz Bahreinai pārtvert dronus
Lielbritānijas iznīcinātāji "Typhoon" piedalās kaujas operācijās virs Bahreinas, ziņo britu raidorganizācija BBC.
Divi no četriem uz Kataru nosūtītajiem iznīcinātājiem ir norīkoti palīdzēt Bahreinai pārtvert Irānas dronus.
Saskaņā ar Bahreinas amatpersonu sniegto informāciju kopš konflikta sākuma kopumā pārtverti 190 droni un 114 raķetes. Lielāko daļu pārtvēruši Bahreinas pretgaisa aizsardzības spēki.
Bahreinas varasiestādes apgalvo, ka tām joprojām ļoti nepieciešami tuvas darbības pretgaisa aizsardzības līdzekļi, lai cīnītos pret droniem.
Pirms divām dienām Irānas drons nopietni sabojāja degvielas tvertnes Bahreinas lidostā.
Izraēla un ASV 28. februārī sāka raķešu triecienus Irānai, kas veikusi atbildes triecienus Izraēlai un objektiem Persijas līča reģionā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu