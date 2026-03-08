Fog -1.7 °C
Iedvesmojošas filmas, ko skatīties Starptautiskajā sieviešu dienā

Nedēļa Kabatā / Latvijas Mediji
2026. gada 08. marts, 00:00
“Gudrā blondīne”.
Foto: Publicitātes

Starptautiskā sieviešu diena (8. marts) ir laiks, lai atzīmētu sieviešu sasniegumus, ieguldījumu un cīņas. Piedāvājam nelielu izlasi, kurā, iespējams, atradīsiet arī ko sev tīkamu.

“Spoku mednieki” (2016)

Pirmā sarakstā ir atjaunotā filma "Spoku mednieki". 32 gadus vēlāk tajā ir tikai sievietes! Šī filma ir lieliska izvēle Starptautiskajai sieviešu dienai, jo tā cildina sieviešu talantu un humoru filmu industrijā un demonstrē sieviešu iespēju paplašināšanu.

“Pirmo sievu klubs” (1996)

Klasiska komēdijdrāma, kas stāsta par trim pusmūža sievietēm, kuras nolemj atriebties bijušajiem vīriem, kuri viņas pameta jaunāku sieviešu dēļ. Filma attēlo spēcīgas, neatkarīgas sievietes, kuras atsakās ļaut savam vecumam vai dzimumam sevi definēt. Tā parāda arī sieviešu draudzības spēku un to, cik svarīgi ir atbalstīt citai citu grūtos laikos.

“Gudrā blondīne” (2001)

Komēdija, kas stāsta par jaunu sievieti, kura studē jurisprudenci un cīnās pret dzimumu stereotipiem. Filma cildina sieviešu iespēju paplašināšanu un sieviešu draudzības nozīmi, vienlaikus pievēršoties svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar dzimumu diskrimināciju.

“Džeinas stāsts” (2007)

Vēsturiska drāma, kas pēta vienas no vēsturē slavenākajām rakstniecēm – Džeinas Ostinas – dzīvi. Filma cildina sieviešu sasniegumus vēsturē, vienlaikus izceļot cīņas, ar kurām sievietes saskārās pagātnē, un mudinot turpināt tās par dzimumu līdztiesību.

“Dzelzs lēdija” (2011)

Merila Strīpa tiek uzskatīta par vienu no talantīgākajām aktrisēm Holivudā, tāpēc nav pārsteigums, ka viņas atveidotā Mārgaretas Tečeres loma šajā filmā ir patiesi ievērojama. Šī biogrāfiskā drāma attēlo Tečeres ceļu no viņas pieticīgajiem pirmsākumiem, cīnoties pret dzimumu un šķiru aizspriedumiem, lai kļūtu par pirmo Lielbritānijas premjerministri.

“Ledus sirds” un “Ledus sirds II” (2013 un 2019)

Šīs filmas ir ne tikai piemērotas ģimenei, bet arī veicina sieviešu iespēju paplašināšanu, tajās ir spēcīgi sieviešu tēli. Abās filmās ir redzamas māsas, kuras demonstrē drosmi, neatlaidību un izturību, iedvesmojot skatītājus ticēt sev un savām spējām.

“Mulana” (1998 vai 2020)

Vēl viena lieliska filma visai ģimenei. Stāsta par jaunu ķīniešu sievieti, kura pārģērbjas par vīrieti, lai ieņemtu sava tēva vietu armijā. Mulanas drosme, spēks un apņēmība iedvesmo visus apkārtējos, jo viņa pati kļūst par varoni.

“Ēd, lūdzies, mīli” (2010)

Stāsts par sievieti, kura, neskatoties uz to, ka viņai ir viss, ko sabiedrība uzskata par nepieciešamu mūsdienu sievietes panākumiem, jūtas nepiepildīta un nelaimīga. Cenšoties no jauna atklāt savu patieso būtību un savu dzīves mērķi, viņa dodas dzīvi mainošā ceļojumā. Ceļojumu laikā viņa iemācās pieņemt jaunas kultūras un pieredzi un atklāj, kas viņai patiesi sniedz prieku un piepildījumu.

“Mazās sievietes” (jebkura gada)

Kopš 1917. gada seriāls “Mazās sievietes” ir ekranizēts sešās pilnmetrāžas filmās, kā arī TV šovos un lugās. Jebkura no šīm filmām vai šoviem ir lieliska izvēle Starptautiskajai sieviešu dienai. Filmas “Mazās sievietes” darbība norisinās Pilsoņu kara laikā un stāsta par četrām māsām un viņu dažādajām ambīcijām. Sievietes māca mums nepieņemt noraidījumu kā atbildi un cīnīties par to, kam ticam.

“Vienādojums ar nezināmajiem (2016)

Spēcīga un iedvesmojoša filma, kas stāsta par trim izcilām afroamerikāņu sievietēm, kuras strādāja NASA 20. gs. sešdesmitajos gados. Šīm sievietēm bija izšķiroša loma kosmosa programmas panākumos, tomēr viņu ieguldījums lielākoties netika atzīts. Pievēršoties gan dzimumu, gan rasu jautājumiem, filma izceļ šo sieviešu cīņas un panākumus, kā arī šķēršļus, ar kuriem viņas saskārās vīriešu dominētā nozarē.

“Skandāls” (2019)

Filma izgaismo seksuālas uzmākšanās problēmu darbavietā un varas dinamiku, kas to var veicināt. Filma ir balstīta uz reāliem notikumiem un seko stāstam par sievietēm “Fox News”, kuras kritizēja uzņēmuma bijušo izpilddirektoru Rodžeru Eilsu par seksuālu uzmākšanos.

“Ērina Brokoviča” (2000)

Patiess stāsts par sievieti, kura cīnījās pret lielu korporāciju, kas piesārņoja mazpilsētas ūdensapgādi. Neskatoties uz šķēršļiem un pretestību, Brokovičas neatlaidība un apņēmība galu galā noveda pie pilsētas iedzīvotāju uzvaras.

“Selēna” (1997)

Dženifera Lopesa atveido galveno lomu šajā 1997. gada biogrāfiskajā filmā par Tejano mūzikas zvaigzni Selēnu Kintanilju. Viņas straujā muzikālā karjera traģiski tika pārtraukta, kad viņu 23 gadu vecumā nogalināja bijušais fanu kluba prezidents. Filma godina Selēnas dzīvi un mantojumu, parādot, kā viņa lauza stereotipus un bruģēja ceļu nākamajām latīņamerikāņu mākslinieku paaudzēm.

“Frīda” (2002)

Vēl viena biogrāfiska filma, šoreiz par slaveno meksikāņu mākslinieci Frīdu Kalo. Filma pēta Kalo dzīvi, viņas cīņu ar slimību un māksliniecisko ģēniju. Filmā tiek izcelta arī viņas aktivitāte un cīņa par sieviešu tiesībām un vienlīdzību.

“Kalpone” (2011)

Spēcīga filma, kas stāsta par afroamerikāņu kalponēm, kuras strādāja balto mājsaimniecībās Misisipi štatā 20. gs. sešdesmitajos gados. Filmā tiek izcelta cīņa un netaisnība, ar kurām saskārās šīs sievietes, kā arī viņu cīņa par vienlīdzību un taisnīgumu.

“Es sarkstu” (2022)

Šī animācijas filma stāsta par Mei Lī, pārliecinātu, bet īpatnēju 13 gadus vecu meiteni, kura cenšas pārvarēt pusaudžu vecuma izaicinājumus. Filmas darbība norisinās 2000. gadu sākumā Toronto, un tā tver pubertātes sajūsmu, neveiklību un augšanas sāpes ar unikālu un fantastisku pavērsienu – ikreiz, kad Mei piedzīvo spēcīgas emocijas, viņa pārvēršas par milzīgu sarkanu pandu.

