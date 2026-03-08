Iedvesmojošas filmas, ko skatīties Starptautiskajā sieviešu dienā

Starptautiskā sieviešu diena (8. marts) ir laiks, lai atzīmētu sieviešu sasniegumus, ieguldījumu un cīņas. Piedāvājam nelielu izlasi, kurā, iespējams, atradīsiet arī ko sev tīkamu.
“Spoku mednieki” (2016)
Pirmā sarakstā ir atjaunotā filma "Spoku mednieki". 32 gadus vēlāk tajā ir tikai sievietes! Šī filma ir lieliska izvēle Starptautiskajai sieviešu dienai, jo tā cildina sieviešu talantu un humoru filmu industrijā un demonstrē sieviešu iespēju paplašināšanu.
“Pirmo sievu klubs” (1996)
Klasiska komēdijdrāma, kas stāsta par trim pusmūža sievietēm, kuras nolemj atriebties bijušajiem vīriem, kuri viņas pameta jaunāku sieviešu dēļ. Filma attēlo spēcīgas, neatkarīgas sievietes, kuras atsakās ļaut savam vecumam vai dzimumam sevi definēt. Tā parāda arī sieviešu draudzības spēku un to, cik svarīgi ir atbalstīt citai citu grūtos laikos.
“Gudrā blondīne” (2001)
Komēdija, kas stāsta par jaunu sievieti, kura studē jurisprudenci un cīnās pret dzimumu stereotipiem. Filma cildina sieviešu iespēju paplašināšanu un sieviešu draudzības nozīmi, vienlaikus pievēršoties svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar dzimumu diskrimināciju.
“Džeinas stāsts” (2007)
Vēsturiska drāma, kas pēta vienas no vēsturē slavenākajām rakstniecēm – Džeinas Ostinas – dzīvi. Filma cildina sieviešu sasniegumus vēsturē, vienlaikus izceļot cīņas, ar kurām sievietes saskārās pagātnē, un mudinot turpināt tās par dzimumu līdztiesību.
“Dzelzs lēdija” (2011)
Merila Strīpa tiek uzskatīta par vienu no talantīgākajām aktrisēm Holivudā, tāpēc nav pārsteigums, ka viņas atveidotā Mārgaretas Tečeres loma šajā filmā ir patiesi ievērojama. Šī biogrāfiskā drāma attēlo Tečeres ceļu no viņas pieticīgajiem pirmsākumiem, cīnoties pret dzimumu un šķiru aizspriedumiem, lai kļūtu par pirmo Lielbritānijas premjerministri.
“Ledus sirds” un “Ledus sirds II” (2013 un 2019)
Šīs filmas ir ne tikai piemērotas ģimenei, bet arī veicina sieviešu iespēju paplašināšanu, tajās ir spēcīgi sieviešu tēli. Abās filmās ir redzamas māsas, kuras demonstrē drosmi, neatlaidību un izturību, iedvesmojot skatītājus ticēt sev un savām spējām.
“Mulana” (1998 vai 2020)
Vēl viena lieliska filma visai ģimenei. Stāsta par jaunu ķīniešu sievieti, kura pārģērbjas par vīrieti, lai ieņemtu sava tēva vietu armijā. Mulanas drosme, spēks un apņēmība iedvesmo visus apkārtējos, jo viņa pati kļūst par varoni.