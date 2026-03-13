Dienvidu vēja ātrums brāzmās daudzviet valstī pastiprināsies līdz 10–14 metriem sekundē, savukārt Kurzemē brāzmas var sasniegt līdz 17 metriem sekundē. Lēnāks vējš saglabāsies Latgalē. Nokrišņi nav gaidāmi.
Gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz +11..+14 grādiem.
Piektdienas rītā daudzviet Latvijā bija skaidrs laiks vai neliels mākoņu daudzums, bet vairāk mākoņu saglabājās valsts austrumu daļā. Būtisku nokrišņu nav, vietām veidojusies migla. Pūš lēns līdz mērens dienvidu vējš, gaisa kvalitāte ir laba.
Autoceļi vietām ir apledojuši — apledojums konstatēts Kurzemē un Vidzemē, kā arī dažviet Zemgalē.
Gaisa temperatūra pulksten 5, pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, bija no -1 grāda Daugavpils novērojumu stacijā līdz +4 grādiem Rēzeknē un Liepājas ostā.
Rīgā no rīta pārsvarā skaidras debesis, pūš dienvidu vējš ar ātrumu četri metri sekundē. Gaisa temperatūra bija -1 grāds lidostā un +1,5 grādi pilsētas centrā. Dienā galvaspilsētā spīdēs saule, dienvidu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē un gaiss iesils līdz aptuveni +12 grādiem.
Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +7,4 grādiem Liepājas ostā līdz +13,9 grādiem Gulbenē un Madonā. Kopumā 13 meteostacijās tika pārspēts 12. marta siltuma rekords.
Sinoptiskā situācija Eiropā liecina, ka starp Islandi un Norvēģiju atrodas liels ciklons, bet Eiropas dienvidu un austrumu daļā valda paaugstināts atmosfēras spiediens. Latvijā gaisa spiediens jūras līmenī ir no 1014 hektopaskāliem Ventspilī līdz 1022 hektopaskāliem Baltkrievijas pierobežā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 12. martā bija +23..+24 grādi Portugālē un Spānijā, bet zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu sasniedza -7..-10 grādus augstkalnu rajonos un -37 grādus Krievijas Eiropas daļas galējos ziemeļaustrumos.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu