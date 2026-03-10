Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1990. gadā dzimušo Mihailu Barši. Vīrietis pēdējo reizi redzēts šā gada 13. janvārī Rīgā, Aizsila ielā, un kopš tā brīža viņa atrašanās vieta nav zināma, informē Valsts policija.
Pazudušā pazīmes: augums aptuveni 165 centimetri, rudi mati un bārda. Uz plaukstas ir tetovējums, kas līdzinās rozei.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš var sniegt informāciju par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
Aptauja
Vai savā novadā/pilsētā jums pēdējā gada laikā ir bijušas darīšanas ar pašvaldības policiju?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu