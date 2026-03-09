Latvijā no ceļa zīmēm plāno izņemt visus Krievijas un Baltkrievijas apdzīvoto vietu nosaukumus. Un tas maksāšot apmēram 120 tūkstošus eiro – tā ziņo Satiksmes ministrija. Domājams, ka, sekojot mūsu valstī iedibinātajai tradīcijai, pasākums "dienas beigās" (kā tagad mēdz teikt) būs izmaksājis divtik. Bet tas nu tā. Galvenais ir izrādīt aktīvu darbību. It sevišķi Satiksmes ministrijai, kuras labo darbu saraksts ir tāds, kāds ir... Vēlēšanu gads taču! Jādara kaut kas, ko tauta pamana. Par to varēs pastāstīt Latvijas Televīzijas "Panorāmā"! Nomainītos ceļa rādītājus autobraucēji droši vien ievēros. Un tikpat droši vien neapgrūtinās sevi ar domāšanu par to, kāda šai darbībai jēga. Bet, manuprāt, jēgas maz.

