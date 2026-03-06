Lielākā daļa slēpošanas trašu šonedēļ noslēgs šīs sezonas darbību, liecina slēpošanas trašu publiskotā informācija.
Svētdien, 8. martā, sezonu plānots noslēgt slēpošanas trasēs "Briežkalns" Madonas novadā, "Žagarkalns" un "Ozolkalns" Cēsu novadā, kā arī "Riekstukalns" Ķekavas novadā.
"Gaiziņkalna" Madonas novadā pārstāvji norādīja, ka sezonu plānots noslēgt šonedēļ, savukārt 11. martā trasē vēl paredzētas sacensības.
"Milzkalna" Tukuma novadā pārstāvji norādīja, ka, ja laikapstākļi būs labvēlīgi, trase varētu būt atvērta arī nākamnedēļ.
"Lemberga hūtes" Ventspils novadā pārstāvji atzīmēja, ka 7. martā plānots sezonas noslēguma pasākums, savukārt trase turpinās darboties, kamēr to ļaus laikapstākļi.
"Egļukalna" Augšdaugavas novadā pārstāvji informēja, ka trase turpina darbu, jo tajā vēl ir pietiekams sniega daudzums.
Arī "Smeceres sila" Madonas novadā pārstāvji pauda, ka plānots turpināt darbu, jo 2,5 kilometru trase un trase meža posmā joprojām ir labā stāvoklī.
