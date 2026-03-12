Poniji un zirgi var būt gan uzticami draugi, gan pacietīgi skolotāji. To apliecina sabiedriskā labuma organizācijas JK "Mežezeri" vadītāja Anna, kura ar zirgiem strādā jau vairāk nekā 20 gadus. 14. un 15. martā mājdzīvnieku izstādē "PetExpo 2026" Ķīpsalā apmeklētāji varēs satikt viņas ponijus – Margi, Lakiju, Elsu un Neptūnu, uzzināt vairāk par šo īpašo dzīvnieku raksturu un pat doties nelielā izjādē
"Zirgi un poniji ir īpaši un brīnišķīgi dzīvnieki, kas cilvēkiem sniedz prieku, mieru un emocionālu atbalstu. "Mežezeros"dzīvo gan zirgi, gan poniji, kas ne tikai piedalās jāšanas nodarbībās, bet arī dodas uz aprūpes un atbalsta centriem, lai bērniem, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām sniegtu prieku un mieru," uzsver Anna.
Ceļš pie zirgiem sākās bērnībā
Anna stāsta, ka interese par zirgiem radās jau bērnībā: "Kad man bija apmēram astoņi gadi, mamma mani aizveda uz jāšanas nodarbībām Baldonē. Tur sāku trenēties un lēnām radās liela interese par zirgiem." Tomēr ceļš nebija viegls! Deviņu gadu vecumā Anna piedzīvoja smagu kritienu no zirga, pēc kura guva mugurkaula traumu, un divus gadus nācās staigāt korsetē. "Bet arī pēc tā gadījuma es neatteicos no zirgiem. Tieši otrādi – vēl vairāk sapratu, cik ļoti man tie patīk," atzīst Anna. Drīz pēc tam viņa pierunāja tēti iegādāties savu pirmo zirgu. Annas ģimene vienmēr zināja, ka zirgs nedrīkst dzīvot viens, jo tie ir sociāli dzīvnieki, un stallī drīz vien parādījās arī citi zirgi. Kad Annai bija apmēram 12 gadi, ģimenei jau bija neliels stallis. Sākumā tā bija vienkārši jāšana un rūpes par zirgiem, bet ar laiku Anna sāka dalīties savā pieredzē arī ar citiem. Šī aizraušanās nepārauga uzņēmējdarbībā – Anna kopā ar vīru izveidoja biedrību, kas darbojas kā sabiedriskā labuma organizācija.
Poniji kā emocionāls atbalsts
Šobrīd "Mežezeri" vadītāja galvenokārt strādā ar ponijiem un dodas izbraukumos uz pansionātiem, bērnu namiem un citām vietām, kur viņu klātbūtne spēj radīt patiesi pārsteidzošas emocionālas pārmaiņas.
"Dzīvnieks spēj sniegt daudz pozitīvu emociju, īpaši bērniem, senioriem un cilvēkiem ar fiziskām vai garīgām grūtībām, kā arī cilvēkiem, kuri ikdienā jūtas vientuļi," saka Anna.
Pirmais brauciens uz pansionātu zirgu ekspertei īpaši spilgti palicis atmiņā. "Tu satiec cilvēku, kurš gandrīz nerunā, guļ gultā un šķiet pilnībā noslēdzies sevī. Bet tad notiek kaut kas negaidīts! Sieviete ieraudzīja poniju un pēkšņi sāka stāstīt savu dzīves stāstu. Izrādījās, ka viņa uzaugusi kopā ar zirgiem. Ar asarām acīs viņa glaudīja poniju un dalījās atmiņās," atceras Anna. Pansionāta darbinieki bija pārsteigti, jo līdz tam pansionāta iemītniece gandrīz nemaz nerunāja, bet nu sāka vairāk kontaktēties ar apkārtējiem. Vēl kādā citā reizē, kad ponijs ienāca kāda vīrieša istabā, kurš praktiski nekomunicēja ar citiem, notika ļoti emocionāls brīdis – vīrietis sāka raudāt. Pēc šīs tikšanās vīrietis sāka vairāk interesēties par apkārt notiekošo un iesaistīties sarunās.
Gudrie un izturīgie poniji
Daudzi uzskata, ka ponijs ir tikai mazs zirgs, bet patiesībā tas ir atsevišķs dzīvnieku tips ar sevišķām īpašībām. Ponijiem ir biezāki kauli, kuplāks apmatojums un citādas ķermeņa proporcijas nekā zirgiem. Tie ir gudri, dažkārt viltīgi un lieliski jūt cilvēka noskaņojumu. "Ja cilvēks ir nobijies vai nedrošs, ponijs to uzreiz sajutīs. Poniji ir pārsteidzoši izturīgi un gudri," atklāj eksperte. Piemēram, Šetlendas ponijs, kas sver ap 180 kilogramu, spēj vilkt smagumu, kas divas reizes pārsniedz viņa paša svaru. Turklāt poniji ne tikai ātri mācās paši, bet arī spēj iemācīt cilvēkiem pacietību, empātiju, pašpārliecību, rūpes par dzīvniekiem, mazina trauksmi, uzlabo fizisko koordināciju un iemāca pareizi mijiedarboties ar dzīvniekiem. Tieši tāpēc tos bieži izmanto bērnu apmācībā un terapijā, un reakcija pēc pirmās izjādes gandrīz vienmēr ir vienāda: “Gribu vēl!”
Otrā iespēja zirgiem
Daudzi Annas stallī nonākušie dzīvnieki nāk ar savu stāstu, un bieži tas nav bijis viegls. Viens no tiem ir zirgs vārdā Princis, kurš nesen nosvinēja savu divdesmit ceturto dzimšanas dienu. Daudzus gadus viņš dzīvoja sporta skolā, kur pavadīja laiku stallī, un katru dienu smagi strādāja treniņos. “Kad es viņu ieraudzīju, viņš bija pilnīgi izdilis – praktiski tikai āda un kauli. Bija šoks, ka uz tāda zirga vēl liek seglus,” atceras Anna. Tagad lielāko daļu laika Princis pavada ganībās svaigā gaisā un dzīvo savu mierīgo dzīvi. Līdzīgs stāsts ir arī ponijam Margim, kurš atbrauca no Lietuvas. Kad Anna viņu pirmo reizi ieraudzīja boksā, Margis bija pilnīgi neuzticīgs cilvēkiem – viņš sagaidīja viņu ar atvērtu muti, spārdīja durvis un pat mēģināja uzbrukt. Sākumā šķita, ka viņš nekad neuzticēsies cilvēkiem, tomēr ar pacietību un mierīgu darbu “Mežezeri” saimniece panāca, ka Margis pamazām iemācījās uzticēties. Tagad viņš ir draudzīgs, rotaļīgs un sabiedrisks, un ar prieku dodas gan pie bērniem, gan senioriem, gan arī uz izstādēm. “Cilvēks un zirgs – tās ir attiecības. Tā ir sadarbošanās, uzticība un saikne,” uzsver Anna.
Tikšanās ar ponijiem Ķīpsalā
14. un 15. martā izstādē “PetExpo 2026” Ķīpsalā apmeklētāji varēs satikt un pavizināties ar četriem Annas ponijiem – Margi, Lakiju, Elsu un Neptūnu. Tos varēs arī paglaudīt, pabarot ar burkāniem un iemūžināt tikšanos foto stūrītī. Iespējams,kādam tas kļūs par pirmo soli īpašā draudzībā starp cilvēku un poniju. “Lai poniji būtu tīri, skaisti un pūkaini, rūpes par to izskatu sākas jau dažas dienas pirms izstādes!” atklāj Anna, kura aicina ikvienu dzīvniekmīli tikties Ķīpsalā.
Izstādi “PetExpo 2026” organizē Latvijas Kinoloģiskā federācija un Latvijas felinoloģiskā asociācija “Felimurs”, norisi nodrošina Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība “BT 1”.
Norises vieta un laiks: Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā
- 14. marts 10.00–18.00
- 15. marts 10.00–18.00
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu