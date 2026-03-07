Britu mūzikas izpildītājs Ghetts, kura īstais vārds ir Džastins Klārks-Samuels, notiesāts uz 12 gadiem cietumā par 20 gadus veca Nepālas studenta slepkavību. Mūziķis pēc sadursmes un notikuma vietu pametis, vēsta ārvalstu mediji.
Negadījums notika 2025. gada 18. oktobrī Ilfordā, Londonas ziemeļaustrumos. Tiesa konstatēja, ka 41 gadu vecais reperis lielā ātrumā vadīja automašīnu BMW M5, pirms notrieca studentu Jubinu Tamangu (Yubin Tamang). Sadursmes brīdī transportlīdzekļa ātrums pārsniedza 60 jūdzes stundā (apmēram 100 kilometru stundā) zonā, kur atļautais ātrums ir 30 jūdzes stundā.
Pēc sadursmes Klārks-Samuels neapstājās un turpināja braukt, neizsaucot neatliekamo palīdzību. Cietušais ar smagiem ievainojumiem tika nogādāts slimnīcā, kur divas dienas vēlāk mira.
Tiesā tika demonstrēti videonovērošanas kameru ieraksti, kas liecināja par repera haotisko braukšanu pirms sadursmes. Prokuratūra norādīja, ka viņš brauciena laikā vairākkārt pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus un pārsniedzis atļauto ātrumu.
Klārks-Samuels iepriekš atzina savu vainu nāves izraisīšanā bīstamas braukšanas rezultātā. Tiesa viņam piesprieda 12 gadu cietumsodu un aizliedza vadīt transportlīdzekļus uz noteiktu laiku.
Tamangs bija ieradies Apvienotajā Karalistē no Nepālas, lai studētu universitātē. Viņa ģimene tiesā pauda dziļas sāpes par vienīgā bērna zaudējumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu