Ceturtdien, 12. martā, plkst. 19.00 bārā "Aleponija", tiks svinēti jaunākās paaudzes dzejnieces Kristiānas Šukstas pirmā dzejas krājuma "Aukas" atvēršanas svētki. Krājuma izdevējs – "Latvijas Mediji".
Kristiānas Šukstas jutekliskā un asociatīvā dzeja vēsta par ķermeniskumu, pieredzi un mēģinājumiem palikt klātesošam pasaulē, kas vienlaikus vilina un atsvešina. Tekstos savijas ikdienišķi novērojumi ar sapņainām, brīžiem sirreālām ainām, kur pilsētvide, daba, attiecības un atmiņas veido vienotu emocionālu lauku. Dzejnieces balss ir pašironiska un ievainojama, tā reflektē par mīlestību, seksualitāti, bailēm, sociālajām lomām un gaidām, kā arī par nespēju pilnībā piederēt vai tikt saprastai.
Grāmatu blogere Inga Ieviņa, raksturojot savas sajūtas pēc krājuma izlasīšanas, atklāj: "Maza, trausla burtnīciņa par lielajām aukām aiz mierīgajām fasādēm. Jūtīga sievietes balss. Mani cilvēcīgi ļoti aizkustināja šīs "skabargas, aiz kā aizķerties". Un izklausījās ļoti pazīstamas šīs Kristiānas Šukstas "Aukas"."
Kristiāna Šuksta ir kultūras pasākumu producente un dzejniece. Studējusi Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) audiovizuālās mākslas nodaļā, filmu režijas specialitātē, ko absolvēja 2019. gadā ar īsfilmu “Apgaismība”. Kopš 2020. gada organizē dažādus literatūras un mākslas projektus kā neatkarīgais producents, kā arī dažādu organizāciju (Latvijas Rakstnieku savienība, Latvijas Performances mākslas centrs, biedrība "Sansusī" u.c.) ietvaros. Kopš 2013. gada Kristiāna Šuksta raksta dzeju, un kopš 2014. gada publicējas periodikā. Strādājusi Rakstnieku savienības laikraksta "KonTEKSTS" redakcijā, kā arī aktīvi veidojusi un darbojusies jauno autoru biedrībā "Karantīna". Šo gadu laikā autore piedalījusies dažādu formātu dzejas lasījumos, arvien biežāk pievēršoties eksperimentiem ar dažādu mākslas disciplīnu mijiedarbību un priekšnesumos izmantojot performances mākslas elementus.
Grāmatu izdošanu atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
