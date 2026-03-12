Saeimas Sociālo un darba lietu komisija pirms likumprojekta skatīšanas Saeimas plenārsēdē ir labojusi pieļauto kļūdu, taču diskusija par izmaiņām virsstundu piemaksās un darba apmaksu brīvdienās un svētku dienās kļūst arvien karstāka.

Marta pirmajā nedēļā minētā Saeimas komisija nobalsoja par izmaiņām Darba likumā, kas paredzēja pašreizējo piemaksu par virsstundām darba dienās samazināt no 100 līdz 50%, bet brīvdienās un svētku dienās – no pašreizējiem 100 līdz 75%. Karstajā Saeimas komisijas diskusijā deputātiem vispār aizmirsās jautājums par parasto darbu, nevis virsstundām brīvdienās un svētku dienās un sākotnējā atbalstītā likuma izmaiņu redakcija paredzēja, ka brīvdienās un svētku dienās par darbu maksās tāpat kā darba dienās. Aptvēruši pieļauto kļūdu, šonedēļ deputāti to laboja, nobalsojot, ka darbinieks, kas veic darbu svētku dienā, saņem piemaksu ne mazāk kā 100% apmērā no viņam noteiktās stundas vai dienas algas likmes.

Tas gan nav mazinājis sociālo spriedzi un diskusijas sabiedrībā, ko izraisījušas iecerētās likuma izmaiņas. Vietnē "manabalss.lv" četru dienu laikā vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku parakstījušies par to, ka būtu jāaptur likuma grozījumi par piemaksu samazināšanu par virsstundu darbu un darbu brīvdienās un svētku dienās. Šādu sabiedrības aktivitāti Saeima ignorēt nevar, īpaši jau vēlēšanu gadā.

