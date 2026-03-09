Februāra beigās Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas noskaidroja iespējamās vainīgās personas iepriekš uzsāktajā kriminālprocesā par laupīšanu Daugavpilī. Likumsargi aizturēja divus 2010. gadā dzimušus jauniešus. Valsts policijā turpinās pirmstiesas izmeklēšana, informē VP.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka šā gada 12. februāra vakarā Daugavpilī notikusi laupīšana. Divi nenoskaidroti jaunieši, pielietojot fizisku spēku un izsakot draudus, nolaupīja 2007. gadā dzimušam vīrietim piederošu gāzes pistoli. Materiālais zaudējums — 260 eiro.
Veicot operatīvās un izmeklēšanas darbības, likumsargi noskaidroja personas, kuras saistītas ar iepriekš minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. Šā gada 25. februārī amatpersonas aizturēja divus 2010. gadā dzimušus jauniešus.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas uzsāktajā kriminālprocesā turpina pirmstiesas izmeklēšanu.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta otrās daļas, proti, par laupīšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa laupīšanu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
