Sestdienas vakarā Sarkandaugavā, Rīgā izcēlās kautiņš, kura laikā vienam vīrietim ar papīra nazi tika sagriezta seja. Konfliktā iesaistītie bijuši alkohola reibumā, un notikums izraisījis lielu satraukumu apkaimes iedzīvotāju vidū, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".
Incidents notika Lāpstu ielā pie kāda vietējā veikaliņa. Kā stāsta apkārtnē dzīvojošie, skaļi strīdi un kautiņi šajā vietā neesot retums, taču šoreiz konflikts izvērties īpaši agresīvs. Sākotnēji starp kādu sievieti un vīrieti izcēlies strīds, bet vēlāk tajā iesaistījušies vēl divi vīrieši.
Aculiecinieku video liecībās dzirdami izmisīgi saucieni. "Lūdzu, nevajag viņu griezt… Ā, viņš man kož! Nevajag viņu sist," dzirdami saucieni no sievietes. "Aļona, nelien zem naža, nelien zem naža. Ar šo [cenzēts] ir cauri," dzirdama vīrieša balss.
Valsts policijā informē, ka konflikta laikā viens no vīriešiem izvilcis papīra nazi un ar to citam nodarījis miesas bojājumus. Cietušajam vīrietim vaigā radīta dziļa brūce.
Uz notikuma vietu izsaukti policisti, un Valsts policijas Speciālo uzdevumu bataljona darbinieki uzbrucēju aizturēja.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 130. panta otrās daļas – par vieglu miesas bojājumu tīšu nodarīšanu. Policija arī norāda, ka visi konfliktā iesaistītie cilvēki bijuši alkohola reibumā.
Plašāk skatieties 9. marta "Degpunktā" sižetā.
Aptauja
Kā mazināt varmācību savstarpējās attiecībās?
