Grupa "Carnival Youth" kopā ar mūziķi Juliannu (pilnā vārdā Julianna Tīruma) izdod jaunu singlu "Mīnas" — priekšvēstnesi grupas sestajam studijas albumam, kas gaidāms šī gada maijā. Dziesma pirmo reizi prezentēta "Kilograms kultūras" apbalvošanas ceremonijā, ko vadīja grupas dalībnieki Edgars un Emīls Kauperi.
"Carnival Youth" aizvadītajā nedēļā saņēma "GAMMA" apbalvojumu kategorijā "Gada indie mūzikas mākslinieks", un "Mīnas" labi pierāda, kāpēc. Jaunā dziesma iezīmē personīgāku un emocionāli atklātāku šķautni grupas radošajā ceļā.
"Es skatos uz savu dzīvi kā loģisku un racionālu izvēļu pavedieniem, kas noved pie iecerētā rezultāta," atklāj Edgars Kaupers. "Tomēr atskatoties saprotu, ka bieži vien lielākie pagrieziena punkti dzīvē ir emocionāli un neplānoti, piemēram, iemīlēšanās, kas piezogas nemanāmi, bet var visu aiznest pa gaisu."
Dziesma savu īpašo skanējumu ieguvusi ārpus ierastās vides — Kambodžas pilsētā Siamrīpā.
Pirmie "Mīnas" aizmetņi likti grupai pavadot nedēļu Kambodžas ierakstu studijā, kamēr paralēli tika filmēts arī dziesmas "Puķes" videoklips kopā ar Fiņķi.
Mūziķe Julianna atzīst, ka sadarbība ar "Carnival Youth" bijusi iedvesmojošs turpinājums jau senākai simpātijai pret grupas radošo rokrakstu. "Puišu radītais jau no pirmajiem albumiem man šķita kā reti svaiga un jauneklīga garša Latvijas mūzikā, tāpēc ļoti priecājos, ka tiku uzrunāta," stāsta Julianna. "Dziesmā iemīlējos jau no paša sākuma," viņa atklāj, piebilstot, ka radošais process bijis īpaši harmonisks, "šķiet, ka mūsu kopējā sinerģija lieliski strādā gan sajūtu līmenī, gan muzikāli. Tāpēc arī viss tapšanas process bija viegls un sirsnīgs. Šī mūzika ir patiesi vienkārši skaista!"
Jaunajam skaņdarbam tapis videoklips, kas ir nu jau ceturtais kā režisori ir paši grupas dalībnieki Edgars un Emīls, un pirmo reizi klips veidots viena nepārtraukta kadra jeb "one shot" formātā.
"Vernera Hercoga garā mēs devāmies savā arktiskajā ekspedīcijā, lai iemūžinātu Latvijas dabas vienreizējo skaistumu," stāsta Emīls, atsaucoties uz vācu kinorežisora iedvesmoto pieeju. "Filmēt uz aizsalušas jūras, sniegputenī un tumsā nozīmē pieņemt, ka daba diktē noteikumus. Tā nav tikai dekorācija, bet arī līdzautors," viņš turpina, uzsverot, ka videoklipa tapšana prasījusi pilnīgu pielāgošanos videi. "Brīžiem absurdi sarežģīti, bet noteikti tā vērts. Paldies visai komandai un BBrental!"
Šī gada 3. jūlijā Mežaparka Zaļajā teātrī "Carnival Youth" sniegs savu līdz šim vērienīgāko brīvdabas koncertu. Tajā izskanēs dziesmas no grupas gaidāmā jaunā albuma, kā arī jau klausītāju iemīļotie hīti.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu