Kristaps Porziņģis joprojām tiek uzskatīts par nozīmīgu daļu no Goldensteitas "Warriors" nākotnes plāniem, neraugoties uz veselības problēmām un ierobežoto spēļu skaitu pēc pievienošanās komandai, vēsta kluba vadība.
"Warriors" ģenerālmenedžeris Maiks Danlīvijs jaunākais uzsvēris, ka komanda Porziņģi neuztver tikai kā īstermiņa pastiprinājumu. "Mēs viņā redzam ko vairāk kā tikai īstermiņa risinājumu. Mēs uzskatām, ka viņš var palīdzēt komandai šosezon uzlabot mūsu pozīcijas izslēgšanas spēļu cīņā un arī nākotnē iederas tajā, ko vēlamies veidot," sacīja Danlīvijs.
Porziņģis Goldensteitas komandai pievienojās februāra sākumā, kad maiņas darījumā tika iegūts no Atlanta Hawks. Bet kopš pievienošanās "Warriors" latvietis slimības dēļ izlaidis sešas, bet piedalījies tikai divās spēlēs.
Komandā norāda, ka pirms darījuma veikšanas rūpīgi izvērtēta Porziņģa veselības vēsture. Danlīvijs skaidrojis, ka šajā procesā lielā mērā paļāvies uz kluba medicīnas personāla vērtējumu. "Es lielā mērā paļaujos uz mūsu medicīnas komandu un tai uzticos. Ja viņi izvērtē situāciju un saka, ka ar to varam strādāt, tad no basketbola puses mēs varam virzīties tālāk," viņš sacīja.
Arī komandas galvenais treneris Stīvs Kers atzinis, ka Porziņģa veselības situācija pagaidām nav līdz galam skaidra. "Tas ir mazliet noslēpumaini. Mēs, protams, strādājam ar viņu un ceram, ka izdosies iegūt skaidrību un panākt, ka viņš sasniedz brīdi, kad var būt stabili vesels. Pie tā kopā ar viņu intensīvi strādā medicīnas personāls," viņš sacīja.
Goldensteita cer, ka Porziņģis spēs palīdzēt komandai uzlabot pozīcijas cīņā par vietu izslēgšanas spēlēs. Pirms pievienošanās Warriors latvietis šosezon Hawks sastāvā 17 spēlēs vidēji guva 17,1 punktu 24 minūtēs. Klubā cer, ka, atgūstoties no veselības problēmām, viņš varēs pilnvērtīgi apliecināt savu potenciālu arī jaunajā komandā.
