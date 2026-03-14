Krievijas armijas zaudējumu apjoms karā pret Ukrainu jau trīs mēnešus pārsniedz karam piesaistīto jauniesaukto skaitu, platformā "Facebook" piektdien pavēstīja Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis.
Kremlis negrasās pārtraukt uzbrukuma darbības, neskatoties uz ievērojamiem zaudējumiem kaujaslaukā, norādīja virspavēlnieks.
Sirskis nule ticies ar Zviedrijas bruņoto spēku virspavēlnieku Mikaelu Klāsonu.
Tikšanās gaitā viņi pārrunāja operatīvo situāciju 1200 kilometru garajā frontē, kā arī Ukrainas armijas vajadzības pēc ieročiem un militārās tehnikas.
Sirskis pateicās Zviedrijai par atbalstu Ukrainai un palīdzību Aizsardzības spēkiem, cita starpā arī par 21. militārās palīdzības paketi, kas ietver modernu pretgaisa aizsardzības aprīkojumu, tālās darbības triecienu sistēmas "Deep Strike" un munīciju.
Zviedrija arī piedalās vairākās starptautiskās koalīcijās Ukrainas atbalstam.
Sirskis uzsvēra, ka pastiprināta sadarbība ar NATO partneriem veicina jaunas drošības arhitektūras veidošanu visai Eiropai un palielina spiedienu uz Krieviju, lai tā izbeigtu karu.
Ukrainā izjaukts "Azov" dibinātāja nogalināšanas plāns
Ukrainā izjaukts bataljona "Azov" dibinātāja Andrija Bilecka nogalināšanas plāns, piektdien pavēstīja Ukrainas Drošības dienests (SBU).
Aizturēts Ukrainas Bruņoto spēku karavīrs, kas bijis iesaistīts sazvērestībā, norādīja SBU.
Maskavas savervētajam Ukrainas karavīram, Harkivas apgabala dronu operatoram, vajadzēja sniegt Krievijas armijai informāciju par Bilecka ierašanos savā dienesta vietā un nodot viņa koordinātes.
Bilecki bija plānots nogalināt raķešu un bumbu triecienā.
Sazvērestībā iesaistītais karavīrs aizturēts, viņš tiek apsūdzēts valsts nodevībā, un viņam var tikt piespriests mūža ieslodzījums, norādīja SBU.
Bileckis pašlaik komandē 3. armijas korpusu, kas tiek uzskatīts par vienu no spēcīgākajiem Ukrainas formējumiem.
Viņš savulaik dibinājis brīvprātīgo bataljonu "Azov", kas vēlāk tika pārveidots par Ukrainas Nacionālās gvardes pulku.
Bileckis ir viens no atpazīstamākajiem Ukrainas Bruņoto spēku komandieriem, un viņa vārds parādās prezidenta amata un parlamenta kandidātu reitingos.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
