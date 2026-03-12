Valsts policijas Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 15 gadus veco Alisi Rebeku Tjarvi un 16 gadus veco Marselu Deividu Tjarvi, kuri 11. martā ap pulksten 14.00 izgāja no dzīvesvietas Rīgā, Daugavgrīvas ielā un šobrīd nav zināma viņu atrašanās vieta.
Meitenes pazīmes: augums 165 cm, tieva, gari, tumši mati. Bija ģērbusies melnā virsjakā, garās melnās biksēs, kājās gaiši sporta apavi "NIKE", galvā melna cepure.
Zēna pazīmes: augums 167 cm garš, tievs, mati līdz ausīm. Bija ģērbies melnā "Adidas" jakā ar rāvējslēdzēju, tumšās džinsu biksēs, kājās "NIKE" sporta apavi.
Valsts policija aicina aplūkot jauniešu attēlus un atsaukties ikvienu, kurš zina viņu atrašanās vietas, zvanot pa tālruņa numuru 112.
