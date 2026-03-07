Lai arī nav viegls uzdevums visai sezonai rast vienotu idejisko ietvaru, Nacionālais teātris turas pie šīs tradīcijas. Un tā jaunajā, 108., sezonā teātra piedāvātā satura vienojošais motīvs būs "Brīvie vēji" kā radošās brīvības un piedzīvojuma gara galvenie cēlējspēki.
Nupat teātris iepazīstinājis ar četriem jauniestudējumiem Lielajā zālē, ar kuriem iecerēts īstenot minēto devīzi. Bet tieši šis brīdis jaunumu paziņošanai izvēlēts tādēļ, ka 3. martā uzsākta un līdz 31. martam turpināsies abonementu maiņa un tirdzniecība, tā turpinot sadarbību ar Nacionālajam teātrim uzticīgāko skatītāju.
Abonementu pircēji – ieguvēji
108. sezonas abonements sākas mazliet neierasti. Pirmais abonementa jauniestudējums gaidāms jau šajā pavasarī pēc pāris mēnešiem – aprīlī, vēl šīs sezonas noslēgumā. Pārējie trīs uzvedumi pirmizrādi piedzīvos jaunajā sezonā – rudenī un nākamā gada pavasarī. Labā ziņa publikai ir, ka, par spīti valdošajai inflācijai, abonementu cenas salīdzinājumā ar pagājušo gadu nav pieaugušas ne par centu. Kā sacīja teātra direktors Māris Vītols, nav zināms, cik liela būs teātra dotācija nākamajā gadā (un līdz ar to arī biļešu cenas), tādēļ abonementus iegādājušies cilvēki finansiāli būs ieguvēji. Viena abonementa cena (par četrām izrādēm), tāpat kā pagājušajā gadā, ir no 75 līdz 145 eiro atkarībā no sēdvietas zālē. Abonements ir iespēja vienam no pirmajiem redzēt jaunākās izrādes un ir garantēta sēdvieta izvēlētajā vietā. Iegādājoties abonementu, iespējams ietaupīt 20% no biļešu cenas un nemaksāt komisijas maksu. Vēl par brīvu tiek izrādes programmiņa un ir iespējama arī izrādes datuma maiņa. Šādā gadījumā vismaz 30 dienas pirms plānotā abonementa izrādes datuma jāsazinās ar teātri, lai izrādes apmeklējumu pārceltu uz citu datumu, kad tā ir repertuārā. Un tā – Latvijas Nacionālais teātris piedāvās četrus Lielās zāles jauniestudējumus un septiņus abonementus – Pirmizrāžu karti, Zelta abonementu, 1., 2., 3., 4. un 5. abonementu. Pārdošanā ierobežotā skaitā būs pieejami arī jauni abonementi. Cilvēkiem, kuri vēlas nopirkt abonementu jaunajai sezonai tajās pašās sēdvietās, kur līdz šim, nav jāpiedalās "skriešanās sacensībās", bet tas izdarāms bez steigas marta laikā.
Lielajā zālē – tikai komēdijas
Ko tad redzēsim jaunajā sezonā Lielajā zālē? Režisore Ināra Slucka iestudēs Noela Kovarda lugu "Intīmās dzīves", kuras pirmizrāde ieplānota jau 30. aprīlī. Tā ir viena no izsmalcinātākajām komēdijām, kas veltītas precētu pāru privātajai teritorijai. Tiesa, publikai, kas tika uzaicināta apmainīt savus iepriekšējos abonementus pret jaunajiem, tika solīts, ka aprīlī pirmizrādes priekškaru vērs Nacionālajam teātrim rakstītais Justīnes Kļavas oriģināldarbs "Piejūras detektīvs", kuru, kā neslēpa Māris Vītols, autore vēl nav paspējusi pabeigt, un tādēļ tā iestudējums pārcelts vienu sezonu vēlāk. 120. jubilejā tiks godināts Anšlavs Eglītis, iestudējot viņa precību sāgu "Līgavu mednieki". Režisore būs Paula Pļavniece. Pirmās neatkarīgās Latvijas laiks nozīmēja ne tikai plaukstošu ekonomiku un konkurētspēju Eiropas mērogā, bet arī jaunu mērogu cilvēku savstarpējās attiecībās un saviesīgajā dzīvē – Rīgā greznos klusā centra dzīvokļus beidzot apdzīvoja ne tikai vācbaltieši, bet arī turīgi latviešu uzņēmēji, kuri savām atvasēm precību gados rīkoja greznas balles. Tajās iekļūt un izraudzīties sev mūža mīlestību, kurai ir gan skaistums, gan tikums, gan krietns pūrs, tīkoja katrs latviešu jauneklis.
Bet Anšlavs Eglītis uz līgavu medniekiem paraudzījās gan ar humoru, gan vieglu pašironiju, jo, protams, tāds latviešu jauneklis bija arī viņš pats. Pirmizrāde – septembrī.
2026. gada oktobrī pirmizrādi piedzīvos filozofiska komēdija – Moljēra "Dons Žuans" – režisora Aleksandra Morfova režijā. Izcilais bulgāru režisors, aktieris un kinoscenārists bijis biežs viesis Dailes teātrī, kur iestudējis tādas izrādes kā Nikolaja Erdmana "Finita la comedia" (2012), Kena Kīzija "Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu" (2015), Tomasa Vinterberga "Svinības" (2017) un Džeimsa Goldmena "Lauva ziemā" (2018). Nākamajā sezonā "Dons Žuans" būs viņa debija uz Nacionālā teātra skatuves. Franču klasiķa pievēršanās kaimiņvalstī Spānijā radītajam cilvēka arhetipam – baudas, kaisles un skepses pārņemtam indivīdam jeb donžuanam – ļaus šodienas skatītājam izvērtēt pasaules likumsakarīgo ceļu pretī krāsainajam haosam, kurā mēs visi dzīvojam. Ceturtais Lielās zāles iestudējums būs Nacionālā teātra oriģināldramaturģijas pasūtījums vienam no vadošajiem latviešu vidējās paaudzes autoriem Artūram Dīcim – komēdija "Dejotāji uz benzīna bākas" –, ko iestudēs režisors Regnārs Vaivars. Šim darbam pirmizrāde paredzēta 2027. gada martā. Artūra Dīča ironisko rokrakstu atpazīs visi tie Nacionālā teātra skatītāji, kas atsauks atmiņā izrādi "Arī vaļiem ir bail". Toreiz Dīcis priekšplānā izvirzīja dzīvē daudz sasnieguša jauna vīrieša pašsajūtu, kad viss ir, bet viss apnicis, šoreiz viņa skatiens cer aizsniegties līdz vīrietim piecdesmitgadniekam, kad pulkstenis ir jau iezvanījis pusmūžu, bet nekādi negribas to atzīt, jo jaunie piecdesmit ir "drusku pāri trīsdesmit" – vēl visu var pagūt, ar to, kas ir, nav gana, un nekas nav apnicis, ja nu vienīgi jaunības hormonu vētrās apprecētā sieva. Protams, kā vienmēr, rudenī teātris iepazīstinās ar visu jaunās sezonas repertuāru – arī izrādēm Jaunajā zālē un Aktieru zālē –, bet jau tagad redzams, ka Lielajā zālē visi četri iestudējumi būs komēdijas. Kad Mārim Vītolam vaicāju, kādēļ tik izteikti dominē komēdijas žanrs un cik lielā mērā te iespējama brīvo vēju ietekme, teātra direktors vērsa uzmanību uz to, ka "Moljērā" jēdzienā "filozofiska komēdija" lielāks uzsvars liekams uz vārdu "filozofiska", bet kopumā teātris Lielajā zālē patiesi centīšoties cilvēku ikdienas smagumam pretī likt teātra spēles sagādātu prieku un emocionālu patvērumu. Godinot Mārtiņa Brauna 75 gadu jubileju, septembrī gaidāms koncertiestudējums Ditas Lūriņas režijā. Bet tas, tāpat kā Ulda Stabulnieka piemiņas koncerts pērn, kā arī tradicionālie Teātra dienas koncerti un Ziemassvētku koncerti, nav iekļauts abonementā.
Jau martā – trīs pirmizrādes
Savukārt jau martā Nacionālajā teātrī gaidāmas trīs pirmizrādes – nākamnedēļ, 12. martā, Rūdolfa Blaumaņa lugai "Ugunī", ko iestudējusi režisore Inese Mičule, savukārt izrādes vizuālais dramaturgs ir Reinis Dzudzilo. Izrādei topot, sabiedrību aicināja ziedot Nacionālajam līgavas kleitas un uz to atsaucās gandrīz 300 kleitu īpašnieces, no kurām iestudējumā izmantos 160.
Jau 17. martā pirmizrādi piedzīvos Regnāra Vaivara iestudējums – Jāņa Jaunsudrabiņa "Aija", ko režisors pirms 16 gadiem iestudēja Dailes teātrī. Viņš atzina, ka tolaik bija saglabāta fabula, bet iestudējumā nebija iekļauts būtisks aspekts – Aijas trīs bērni. Jaunajā iestudējumā "Atbalss Aija" Nacionālajā teātrī darbība norisināšoties 19. gadsimtā, un tajā būs iekļauta sižeta līnija par bērniem. Trešā pirmizrāde notiks Teātra dienā, 27. martā. Tas būs režisora Mārtiņa Egliena veidots Teātra dienas koncerts "Ar mani atkal runā… Ilze!". Režisors stāstīja, ka pirmā daļa būs veidota kā raidieraksts, tāpat būs ainas ar politiķiem, piemēram, Alvi Hermani, Aināru Šleseru un ASV prezidentu Donaldu Trampu, kā arī ar zināmiem kultūras darbiniekiem.
