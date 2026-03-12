Latvijas Radio žurnāliste un raidījumu vadītāja, kā arī savulaik Latvijas Televīzijas laika ziņu vēstnese Daira Zīle ir trešā bērna gaidībās. Par priecīgo notikumu viņa iepriekš vēstījusi savā "Instagram" profilā.
Gada nogalē Zīle publiski dalījās ar atskatu uz aizvadīto gadu, atklājot, ka augustā piedzīvojusi negaidītu pavērsienu — uzzinājusi, ka gaida trešo bērniņu. Viņa norādīja, ka ziņa bijusi liels pārsteigums un izraisījusi īstu emociju karuseli, jo iespēja, ka tas varētu notikt, viņai šķitusi pavisam maza.
Žurnāliste atklāja, ka pēc šīs ziņas kādu laiku nācies cīnīties arī ar izteiktu grūtniecības toksikozi, tomēr septembrī nelabums pamazām atkāpies un viņa sākusi pierast pie domas, ka drīzumā kļūs par trīs bērnu mammu.
Savukārt novembrī Zīle publiski paziņoja par grūtniecību, daloties ar ierakstu, kurā ironiski rakstīja: "Kāda būtu labākā dāvana, ko es varētu dot Latvijai svētkos un ne tikai? Protams, ka vēl vienu latvieti!"
Zīle sociālajos medijos nereti dalās ar ikdienas notikumiem un ģimenes dzīves mirkļiem. Viņas ģimenē jau aug divi dēli — Eduards un Leonards. Drīzumā ģimene kļūs vēl kuplāka, sagaidot trešo atvasi.
