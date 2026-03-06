Latvijas sportistes Estere Volfa un Elza Bleidele piektdien Vācijā pasaules junioru čempionātā biatlonā deviņu kilometru masu startā izcīnīja attiecīgi sudraba un bronzas medaļas.
Par čempioni kļuva ukrainiete Oleksandra Merkušina, kura šautuvē kļūdījās trīs reizes un distanci veica 29 minūtēs un 17,1 sekundē.
Gan Volfa, gan Bleidele mēroja četrus soda apļus, no uzvarētājas atpaliekot attiecīgi 19,9 un 36,9 sekundes.
Volfa šajā pasaules junioru čempionātā izcīnīja zelta godalgu 7,5 kilometru sprintā un 6x4 kilometru jauktajā stafetē, kurā piedalījās arī Bleidele.
Matīss Meirāns piektdien 12 kilometru masu startā junioriem ierindojās 57. pozīcijā.
Pasaules jauniešu un junioru čempionāts Arberā norisināsies līdz svētdienai.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu