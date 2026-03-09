Latviešu diriģents Andris Nelsons atzīst, ka Bostonas simfoniskā orķestra (BSO) valdes lēmums nepagarināt ar viņu līgumu nav bijis gaidīts vai vēlēts, taču apliecina apņemšanos turpināt pildīt muzikālā vadītāja pienākumus līdz pilnvaru beigām 2027. gada augustā, liecina diriģenta paziņojums orķestra mūziķiem.
Nelsons uzsver, ka valdes lēmums nav saistīts ar mākslinieciskajiem standartiem vai sniegumu viņa darbības laikā.
"Mans mērķis ir skaidrs: aizsargāt mūziku, atbalstīt orķestra stabilitāti un turpināt uzstāties ar Bostonas simfoniskā orķestra mūziķiem visaugstākajā mākslinieciskajā līmenī," teikts diriģenta paziņojumā.
Vienlaikus BSO mūziķi sociālajos tīklos publiski paziņojuši, ka iebilst pret valdes lēmumu.
Kā jau ziņots, BSO piektdien paziņoja, ka nepagarinās līgumu ar Nelsonu, kurš orķestri vada kopš 2014. gada. Orķestra izpilddirektors Čads Smits skaidroja lēmumu ar nesaskaņām par nākotnes vīziju.
Nelsons ir vairākkārtējs "Grammy" balvas laureāts un vada arī Leipcigas "Gewandhaus" orķestri.
Dārgie draugi un kolēģi,
Es rakstu jums, lai nodotu skumjas ziņas: esmu informēts, ka Bostonas simfoniskā orķestra valde ir nolēmusi izbeigt manu Bostonas simfoniskā orķestra muzikālā vadītāja amata izpildi.
Valde ir lēmusi, ka mana muzikālā vadība noslēgsies 2027. gada augustā, tiecoties pēc abpusēji labvēlīga nobeiguma. Lai gan šis nav lēmums, ko es gaidīju vai vēlējos, esmu nelokāmi uzticīgs jums un mūsu kopīgajam darbam. Es saprotu, ka lēmums nav saistīts ar mākslinieciskajiem standartiem, sniegumu vai panākumiem manas darbības laikā, un tādēļ mans mērķis ir skaidrs: aizsargāt mūziku, atbalstīt orķestra stabilitāti un turpināt uzstāties ar Bostonas simfoniskā orķestra mūziķiem visaugstākajā mākslinieciskajā līmenī.
Esmu apņēmies izpildīt savus muzikālā vadītāja pienākumus ar atdevi, godīgumu un rūpēm. Šie pienākumi man vienmēr ir bijuši vissvarīgākie, un es esmu nemainīgi uzticīgs panākt veiksmīgu 2026./2027. gada sezonu.
Mūzika, ko esam kopīgi radījuši, jūsu radošums, uzticība, atdeve, cieņa un dāsnums man ir bijušas ārkārtējas un neaizvietojamas dāvanas. Mūsu muzikālais piedzīvojums ir bijis viens no manas dzīves lielajiem priekiem un privilēģijām. Es jums pasakos no visas sirds. Lūdzu neaizmirstiet, cik dziļi pateicīgs es jums esmu un vienmēr būšu. Jūs esat šīs iestādes sirds, dvēsele un kodols.
Dziļā cieņā
Andris Nelsons
