Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) bijušo SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" amatpersonu tur aizdomās lietā par iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā, apstiprināja KNAB.
KNAB informēja, ka 26. februārī veicis kriminālprocesuālās darbības Jelgavā. Tās īstenotas kriminālprocesā, kuru KNAB sācis šogad 21. janvārī par iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā.
Patlaban kriminālprocesā divām personām ir noteikts aizdomās turēto personu statuss. Abām personām — "Jelgavas komunālo pakalpojumu" bijušajai amatpersonai un kādai fiziskai personai — piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Lai nodrošinātu sekmīgu izmeklēšanu, KNAB plašāku informāciju par kriminālprocesu un tajā iesaistītajām personām nevarot sniegt.
Arī pašvaldībā aģentūrai LETA pauda, ka izmeklēšanas interesēs tā nevarot komentēt KNAB veiktās darbības. Pašvaldība sola sadarboties ar izmeklēšanas iestādi, sniedzot tās rīcībā esošo informāciju.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Jelgavas komunālie pakalpojumi" kapitāldaļas pieder Jelgavas pilsētas pašvaldībai un SIA "Kulk". Patlaban "Jelgavas komunālie pakalpojumi" valdes loceklis ir Andrejs Eihvalds, bet no 2023. gada maija līdz pagājušā gada februārim valdes loceklis bija Aleksejs Jankovskis.
"Jelgavas komunālo pakalpojumu" apgrozījums 2024. gadā sasniedza 5 834 543 eiro, bet peļņa 264 619 eiro.
Februārī Jelgavas mērs Mārtiņš Daģis ("Par!") medijiem paziņoja, ka pašvaldības uzņēmumā "Jelgavas komunālie pakalpojumi" ierosināts audits, lai vērtētu iepriekšējo lēmumu lietderību.
"Jelgavas komunālo pakalpojumu" dalībnieku sapulcē uz gadu valdes locekļa amatā tika iecelts Eihvalds. Komentējot konkursā uzvarējušā pagaidu vadītāja Andreja Eihvalda iecelšanu valdes locekļa amatā tikai uz gadu, pilsētas domes priekšsēdētājs sacījis, ka, veicot finanšu atskaišu pārbaudi, radās dažādi jautājumi par uzņēmumā pieņemtajiem lēmumiem, piemēram, par tehnikas nomu.
Aptauja
Vai vajadzīgas pārmaiņas attālinātā un klātienes darba organizācijā valsts un pašvaldību iestādēs?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu