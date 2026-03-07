Jau šo sestdien, 7. martā pulksten 18.00 un turpmāk ik sestdienu "TV24" ēterā būs skatāms jauns raidījums, kas palīdzēs izprast sarežģīto – "Laiks zinātnei". Vai un kā tehnoloģiju un zinātnes attīstība mainīs mūsu nākotni, dzīves kvalitāti un ilgumu – jautājumu kļūst arvien vairāk, bet skaidrojumu bieži pietrūkst. Raidījuma vadītājs būs pazīstamais kardiologs, LZA akadēmiķis Andrejs Ērglis.
"Gribētos, lai raidījums ļauj izprast, kā zinātnes attīstība maina cilvēku dzīvi, kā mēs lietojam tehnoloģijas un kā tās lieto mūs. Kliedēsim mītus par to, kā attīstās medicīna, metodes, enerģētika, zinātnes iespējas," dažas tēmas, kas tiks aplūkotas jaunajā raidījumā, atklāj raidījuma vadītājs. Andreju Ērgli pašu vienmēr saistījuši raidījumi, kur tiek skaidrots nezināmais vai mazāk saprotamais. "Mēs neviens nevaram būt speciālists visās jomās, bet mēs varam izprast procesus vai vismaz tos pārdomāt. Ceru, ka šis raidījums liks mums kopīgi domāt un diskutēt un secinājumi kļūs noderīgi mūsu katra personīgai un arī valsts dzīvei." Profesors gan atzīst, ka procesa sākums viņam ir satraucošs, jo TV raidījuma vadīšanu viņš uztver kā izaicinājumu. "Man acu priekšā ir ideālā formula, bet, kā tas sanāks, tas ir jautājums. Tomēr skaidrs, ka ir svarīgi sākt, un arī tiem, kas kritizēs, tas veicinās domāt, radīt vēl kaut ko jaunu, vēl labāku. Tā mērķis būs sasniegts," pārliecināts ir Andrejs Ērglis.
Ik sestdienu raidījuma priekšplānā tiks izvirzīta kāda sabiedrībai un indivīdiem svarīga tēma, kas pirmajās epizodēs, ņemot vērā raidījuma vadītāja profesiju, biežāk būs saistītas ar cilvēka zināšanām par veselību un dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām. Profesors raidījumā vienmēr aicinās piedalīties kādu augsta līmeņa profesionāli, veidojot aizraujošas un saprotamas sarunas par zinātni, skaidrojot svarīgo un sarežģīto vienkārši un uztverami.
"TV24" programmu direktors Rūdolfs Ēķis atzīst, ka zinātniski pētījumi un ekspertu atzinumi nereti šķiet sarežģīti un sabiedrību vieglāk sasniedz virspusēji secinājumi no nepārbaudītiem avotiem, tādēļ "TV24" novērtē iespēju sniegt skatītājiem zināšanas vienkāršās un saprotamās sarunās. "Ir svarīgi popularizēt faktos balstītu saturu, ko skaidro profesionāļi. Tieši tādēļ šim raidījumam dots nosaukums, kas aicina ieklausīties zināšanās "Laiks zinātnei" – pienācis laiks atvēlēt laiku un ielikt laiku zinātnei."
